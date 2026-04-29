Comerciantes del tianguis de la Flores Magón protestan en Palacio Municipal por multas de estacionamiento

Un grupo de comerciantes del tianguis de la Colonia Flores Magón denunciaron que Tránsito está multando a los transportistas que quieran ingresar al estacionamiento público y eso les está perjudicando porque hay un horario establecido para entrar con mercancía que reciben e incluso a los clientes les están infraccionando, señalaron en entrevista la Plazuela República.

Y es que les empezaron a infraccionar por ingresar al estacionamiento que es público, expuso la líder de los tianguistas, Blanca Luz Lazcano.

“Como dice mi compañera, son de 800 pesos que a veces ni los ganamos. Entonces, sí queremos ser escuchados por las autoridades correspondientes para que nos den una buena resolución satisfactoria para todos, para ambas partes. Ahora si el mercado se siente perjudicado. Que nos den las caras y que nos digan cuáles son sus inconformidades que nosotros hemos trabajado ahí. Yo pienso que un negocio que no va, que no genera, no es negocio”.

Le reclamaron al Municipio que ambas partes se han beneficiado porque ante el mercado estaba casi inactivo. “Ambas partes nos hemos beneficiado porque anteriormente el mercado era un mercado muerto y todo el mundo lo sabemos, Ahorita, gracias a Dios, ya se han abierto más negocios, todos los días incluso ellos no trabajan el día miércoles porque nosotros no trabajamos”, expuso.

Previo a ingresar a la reunión en donde expondrían su reclamo, la tesorera de la organización, América Lizárraga Morales, pidió solución al acoso de los tránsitos.

“Pedimos a la autoridad que nos dé la cara y que nos dé una solución satisfactoria para todos, para ambas partes. No estamos cometiendo infracciones, el estacionarse ahí es un estacionamiento público. No hay ninguna infracción. Si entra una moto no se lo permite, la moto que esté adentro es infraccionada, sea de cliente o sea de un tianguero, sea de quien sea la moto”.

Dijeron que el problema lo tienen hace 15 días y ya lo hablaron con el jefe de Comercio y solo les dieron una “palmadita”, pero se mantendrán defendiendo la libertad de irse a la hora que necesiten.

”Así como nos podemos ir a las 9, a las 10 porque no tenemos patrón nosotros. Nosotros somos propietarios de nuestros propios negocios y nosotros decidimos a qué hora nos recogemos. Sabemos de antemano que tenemos límite hasta la 1 de la tarde, pues respetamos ese límite. Pero, tenemos derecho de irnos a la hora que nosotros deseemos”, recalcó.

También cuestionó que al tratar de ingresar al Ayuntamiento para dialogar con los funcionarios, le negaron el acceso a una de sus compañeras.

“No, no nos dieron el acceso al Palacio. En cuanto llegaron unas compañeras, nos negaron el acceso. Entonces ahorita la inspectora me está diciendo que la junta va a ser aquí en el Palacio Palacio Federal”.

La dirigente de los tianguistas dijo que son alrededor de 350 los comerciantes que conforman la organización y que se establecen martes, jueves y domingo, desde las 3:00 a las 13:00 horas, así que no habían tenido problema alguno en los horarios para ingresar al estacionamiento del mercado de abastos de la Flores Magón.