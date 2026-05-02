$!Comerciantes exigen información por obras en paso superior al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Comerciantes cercanos al nuevo paso superior vehicular, en la salida norte de Mazatlán, advierten acciones si la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no les informa qué obras se harán en calles laterales. Temen que les cierren accesos y se pongan en riesgo los negocios y empleos. Desde que se anunció el segundo puente a desnivel del cruce del Libramiento Colosio y la avenida Óscar Pérez Escobosa, se dijo que los beneficios serían aminorar el tráfico vehicular y las inundaciones que ahí se han generado por años.









Hasta ahí todo iba bien, relataron los comerciantes, pero nunca se les informó qué tipo de obras se harían en las vialidades alternas de las que dependen ahora su permanencia, que podrían quedar más abajo del nivel de la calle y que les bloquearían sus accesos. Aseguraron que nadie los reunió para pedirles la anuencia, desde que fue planeado el proyecto, y por lo mismo tampoco se les informó ni se les mostró el plano de los trabajos que van a realizar y solo conocen lo que les han dicho, a presión, quienes andan trabajando, de que van a tener que cerrar las calles para meter tubería y subir el nivel del pavimento y que esto podría encerrarlos sin la posibilidad de accesos. Así que ante esa información que no ha sido oficial, señalaron que podrían salir perjudicados. De ese tamaño es el temor que enfrentan y por lo mismo están buscando reunirse con los responsables de la SICT para saber qué va a pasar con sus negocios.







Tras un recorrido realizado por ambos lados del puente en construcción, los propietarios de comercios se dicen preocupados porque para poder concretar las obras por las calles laterales desconocen si les van a cerrar la calle y cuándo y cuánto tiempo; si van a tener que dejar de abrir sus negocios; si les van a dejar encerrados porque subirán el nivel del pavimento y porque les podrían dejar sin el frente para descargar mercancías o atender a los clientes. “Es que realmente no hay ninguna información, no nos toman en cuenta en nada. Pero con los impuestos que pagamos están haciendo todo eso. Imagínate que cierran la carretera y que nosotros no estemos enterados. El trabajo ¿dónde va a quedar? Va a haber despidos de trabajadores. Porque no nos organizamos, porque no sabemos cómo le vamos a hacer”, dijeron. Así que los comerciantes piden una reunión informativa a más tardar el lunes o martes próximos para conocer directo las obras que siguen para concluir el puente a desnivel, aclarando que no están en contra, sino porque de ello depende la permanencia de sus negocios y hasta ahora nadie les ha pedido opinión, cuando son de los impuestos de cada ciudadano que se pagan esas obras federales, estatales o municipales. “Hasta ahorita lo único que sabemos es que tendremos problemas fuertes, si nos cierran las calles, no van a poder pasar los clientes, los autos, los tráileres con mercancía. De hecho, la Secretaría de Comunicación y Transporte no se ha juntado con nosotros para nada. O sea, no nos han dicho absolutamente nada a nosotros, pero que según quieren subirlo al nivel de la banqueta que ya hicieron debajo del puente”. “¿Cómo vamos a quedar nosotros? Para abajo nosotros. Nos van a bloquear el acceso. Ojalá que no, dice el ingeniero que no. Dice, nos van a buscar la manera de no perjudicarnos, pero los que mandan en las obras es Comunicaciones y Transporte, y ellos tienen la planeación de todo y no nos han dicho nada”. Otra pregunta que se hacen cuando más pasan los días es que cuándo se les va a decir y cuándo van a cerrar. “Nosotros estamos así temblando porque no nos dan información y que aseguran que al inicio hubo una reunión con todos los locatarios para decirnos cómo iba a estar lo del lo del puente, y ninguno de la comunicación social de Comunicación y Transporte vino con nosotros. Ninguno, nadie ha venido a darnos información”. Dijeron que de por sí hay una crisis económica interna por todo lo que se está viviendo por la inseguridad y encima los vayan a obligar a cerrar.





