$!Comercios de Mazatlán se llenan del espíritu, productos y decoración navideña

En boutiques y tiendas departamentales ya se exponen las prendas que marca la moda invernal, las abrigadas, de colores, negros, azul, blanco, gris, cafés, tintos, y obviamente rojos, tonos dorados.

Mientras que la Gran Plaza inició este martes la instalación de la acostumbrada decoración decembrina y del armado de su gran pino para inaugurarlo oficialmente el día 30 de noviembre, el resto de los locales también se están poniéndose ad hoc con la temporada.

De tonalidades rojos profundo, cereza vino y borgoña, verde bosque y dorado viejo, así lucen algunos negocios desde el fin de semana en Mazatlán en plazas comerciales.

En las tiendas de regalos y muñecos de peluche, ya sacaron la mercancía de los clásicos Santa Clos, pinos, esferas y los personajes de moda con indumentaria navideña.

En plaza Galerías, la decoración de la temporada más esperada de cierre de año inició primero, así que también los negocios ya dejaron atrás las calaveras y calabazas para llenar el espíritu navideño de la clientela.

Pero además, señalan que esta temporada de mejores ventas, pudiera ayudarles en mucho por la racha a la baja que han registrado en el último año, sobre todo porque la población no está saliendo como antes.

Para este 2025, esta plaza ubicada por la zona norte de la ciudad, propone convertir tu hogar en una navidad vintage con la tendencia inspirada en los colores y patrones de diversos diseñadores, marcas, estilos y colores de tendencia en muebles, cojines, y ropa, de elegancia clásica que ha llegado a los hogares y para Navidad no es la excepción.

Este 2025 se ha transformado en una tendencia con colores profundos que evocan elegancia, nostalgia, confort y todo el estilo de campo inglesa de postal que embellecerá cada rincón del hogar con la compra de los mejores productos.

En plaza Camino al Mar, ya colocaron una villa navideña, pero falta el pino colorido a que tienen acostumbrado sorprender a la población local.

Las jugueterías de las cadenas comerciales, también ya están siendo equipadas y anunciados sus sistemas de apartado.