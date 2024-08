“Mucha gente trae a los cinco hijos y muchos de esos niños no están en la escuela, incluso me ha tocado que traen hasta el perro o el perico, entonces, no tiene sentido que venga toda la familia. Yo les recomendaría que solo venga el interesado, solamente el padre de familia y el muchacho, que es el que requiere el uniforme. Sí existe esa norma de respeto a nosotros nos permite simplificar los procesos de entrega”.

“También que revisen bien cuál es la letra que les corresponde por su apellido; iniciaremos de la A a la F en el primer día, la segunda de la G a la O y la tercera de la P a la Z. Es importante que se fijen qué letra les toca, porque de repente entra gente de la letra R que le toca hasta la tercera semana, hacen todo el proceso y ya cuando llegan acá no se les atiende, cuando las normas y el reglamento están bien claros, y eso no depende de nosotros, es una indicación de gobierno, quienes nos permiten el acceso a una página de la SEPyC, donde está la base de datos de los alumnos a los que vamos a entregar uniformes; entonces que no pierdan su tiempo y que se fijen porque no vamos a hacer nada por ellos”.