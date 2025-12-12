$!Comida, armonía y devoción dan vida a la tradicional verbena del 12 de diciembre, en Mazatlán

A través de ricos aromas, ambiente colorido y una muestra marcada de fe, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y las calles del Centro de Mazatlán volvieron a llenarse de vida con la tradicional verbena popular en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe. Desde el día jueves, decenas de puestos comenzaron a instalarse sobre vialidades como Benito Juárez y 21 de Marzo, ofreciendo una amplia variedad de antojitos y snacks que conquistaron a chicos y grandes, quienes buscaban calmar el hambre a todas horas del día,





Entre un ir y venir a misas y otras actividades programadas este 12 de diciembre, familias, parejas y grupos de amigos marcaron el ambiente festivo que acompaña cada año esta celebración tan arraigada entre los mazatlecos, que se unieron a la Diócesis porteña para llevarlas a cabo . Desde tacos al pastor, hot dogs, banderillas, “tostilocos”, elotes en vaso, “cacahuatada”’, raspados, nachos y los ya tradicionales “salchitacos” fueron snacks del festín que se pudo disfrutar durante la jornada; mientras que los asistentes convivían y compartían un momento especial previo o posterior a su visita al templo. El lado dulce de la verbena tampoco se quedó atrás, ya que hubo Gorditas de nata, rellenas de chocolate o Nutella, así como los clásicos hot cakes con mermelada, que endulzaron la mañana y la tarde de quienes no resistieron la tentación de llevarse un antojo de la kermés.





