$!Comienza a llegar turismo nacional a Mazatlán en arranque de Semana Santa

MAZATLÁN._ Durante el primer fin de semana del periodo vacacional, el turismo nacional comenzó a hacerse presente en las principales zonas turísticas y puntos emblemáticos de Mazatlán, donde los camiones charteros siguen llegando a todas horas. Desde temprano, visitantes provenientes de distintos estados arribaron al puerto para disfrutar de unos días de descanso, recorriendo sitios como el malecón, la Zona Dorada y el Centro Histórico de Mazatlán, donde se pudo observar una creciente actividad turística.





A unas horas del arranque de la Semana Santa 2026, grupos de turistas llegaron a los hoteles ubicados en la franja costera con la intención de conocer la ciudad, mientras que restaurantes y comercios locales ya se preparan para atender la alta demanda. Asimismo, en los estacionamientos destinados a autobuses charteros se registró movimiento constante desde el viernes, con varias unidades ya instaladas; en tanto que otros visitantes apenas arribaban al destino y aprovechaban para conocer la Avenida del Mar y sus alrededores.





El dinamismo también se trasladó al corazón de la ciudad, donde el Mercado Pino Suárez, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y la Plazuela Machado registraron una importante afluencia de visitantes, consolidándose como paradas obligadas para quienes buscan conocer la cultura y tradición del puerto. Conforme avanzó el sábado, la presencia de turistas también comenzó a reflejarse en avenidas principales, donde ya se observó el despliegue de operativos de seguridad por parte de corporaciones como la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Se prevé que durante este domingo y lunes continúe incrementándose la llegada de visitantes a Mazatlán, especialmente en playas y otros atractivos turísticos, marcando así el inicio de una intensa temporada vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.