$!Comienza el cierre de calles en el Centro de Mazatlán previo a festejos patrios

En busca de mantener un orden establecido previo a lo que serán los festejos patrios de esta noche, elementos de Tránsito Municipal restringieron con boyas y cintas de precaución los accesos a Palacios de Gobierno desde las calles 21 de Marzo, 5 de Mayo, Benito Juárez y Ángel Flores.
Fue desde las 9:00 horas cuando los agentes municipales comenzaron a retirar a los autos estacionados en un perímetro cercano a donde más tarde se llevará a cabo el Grito de Independencia por parte de la Alcaldesa Estrella Palacios; además de alertas a los conductores sobre el cierre de vialidades.
Las zonas por donde ya no pudieron avanzar los vehículos son Catedral Basílica, el Banco Santander, la tienda Liverpool y la esquina de Palacio Federal, donde el personal de Tránsito removió a los taxistas y demás gente que buscaba estacionarse en la zona.
El cierre de calles tiene como objetivo permitir a los trabajadores del Ayuntamiento el término de la logística en los alrededores, pues desde la primeras horas del lunes continuaron con los trabajos de embellecimiento a la Plazuela República y el montado del escenario donde se presentarán los artistas.
Ante el cierre de vialidades en la calle Benito Juárez, el transporte urbano que venía desde la central de Avenida Miguel Alemán, tuvo que tomar una ruta alterna por Teniente Azueta, luego Leandro Ovalle y de regreso a Benito Juárez para recoger a los pasajeros en el mercado Pino Suárez.