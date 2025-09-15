$!Comienza el cierre de calles en el Centro de Mazatlán previo a festejos patrios

En busca de mantener un orden establecido previo a lo que serán los festejos patrios de esta noche, elementos de Tránsito Municipal restringieron con boyas y cintas de precaución los accesos a Palacios de Gobierno desde las calles 21 de Marzo, 5 de Mayo, Benito Juárez y Ángel Flores.

Fue desde las 9:00 horas cuando los agentes municipales comenzaron a retirar a los autos estacionados en un perímetro cercano a donde más tarde se llevará a cabo el Grito de Independencia por parte de la Alcaldesa Estrella Palacios; además de alertas a los conductores sobre el cierre de vialidades.