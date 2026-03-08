$!Comienzan a llegar colectivos, buscadores de personas desaparecidas y mujeres a la marcha 8M en Mazatlán

Con el dolor a flor de piel, los colectivos feministas preparan su séptima marcha para visibilizar cada uno de los nombres de sus hijos, hijas, esposos, esposas, sobrinos, sobrinas, nietas, nietos, hermanos, hermanos, padres y mamás de familia, que fueron desaparecidos de manera forzada en distintas fechas, lugares y circunstancias. La marcha del 8M es el momento que se ha vuelto un espacio, un punto de reunión obligada de cada año para salir a reclamar avances en las investigaciones de lo que pasó con sus familiares, que se haga justicia para poder aferrarse a un destello de esperanza. Según estimaciones de los colectivos feministas de Mazatlán y organizadores de la marcha, esperan reunir al mismo promedio de 2 mil 500 participantes del año pasado.







A poco menos de una hora, uno a uno están llegando los contingentes del grueso que conformarán los cinco bloques. En esta ocasión, el trayecto cambió, del malecón para caminar de la Avenida de los Deportes a la Ejército Mexicano, continuar por la Juan Carrasco, Aquiles Serdán y dar vuelta por la 21 de Marzo para concluir en la explanada de la Plazuela República del centro, junto al edificio del ayuntamiento de Mazatlán. De acuerdo con las organizadoras de la marcha, la convocatoria para concentrarse fue para las 15:00 horas en la Glorieta del Venadito, frente al Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el cruce entre las avenidas Leonismo Internacional y de los Deportes, para dar inicio con el recorrido en punto de las 16:00 horas. La manifestación no se llevará a cabo sobre el Malecón de Mazatlán, como se venía realizando en años anteriores, para tener una mayor visibilidad entre la población que circula y vive por la ruta que se escogió en esta ocasión. La invitación la dirigieron a mujeres de distintas edades y contextos para participar en una movilización, una protesta, un espacio seguro frente a problemáticas como la violencia de género, los feminicidios y las desapariciones.





