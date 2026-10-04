$!Comienzan a salir barcos camaroneros de Mazatlán vía lastre ante próxima temporada de capturas en altamar

Algunas embarcaciones de la flota camaronera de Mazatlán comenzaron a salir vía lastre para esperar el inicio de la próxima temporada de capturas de camarón en altamar, que en el Océano Pacífico mexicano comenzará a las 00:00 horas del miércoles 7 de octubre.

Tras varias semanas de reparaciones y avituallamiento, la primera de las embarcaciones salió cerca de las 11:30 horas de este domingo de los muelles del parque Industrial Alfredo Bonfil y posteriormente le siguieron otras más para esperar el levantamiento de la veda en el sitio donde trabajarán, por lo que familiares de los tripulantes acudieron a despedirlos en la explanada de los muelles de La Puntilla.

Ante la Virgen de La Puntilla colocaron arreglos florales para pedirle que les vaya bien en esta temporada de capturas 2026-2027 y también prendieron algunas veladoras en el lugar.

“El primero se fue como a las once y media y el otro ahí va apenas, anda uno calando motores, pero salieron otros dos ahorita”, dijo el capitán del barco camaronero Moneto VIII, Luis Humberto Soberanes en entrevista este domingo en su embarcación, que este mismos día probaría la máquina tras reparaciones que se le hicieron recientemente.

Agregó que será entre el lunes y el martes cuando salga la mayoría de las embarcaciones que trabajarán en la próxima temporada de capturas en altamar, pero no será ni la mitad de las que integran la flota de Mazatlán por el precio tan elevado del diésel.

Durante los últimos dos meses se realizaron reparaciones en máquinas, equipo de refrigeración, trabajos de soldadura, entre otros, y ya comenzaron a zarpar hacia el norte de Sinaloa y sur de Sonora.