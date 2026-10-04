$!Comienzan a salir barcos camaroneros de Mazatlán vía lastre ante próxima temporada de capturas en altamar

Algunas embarcaciones de la flota camaronera de Mazatlán comenzaron a salir vía lastre para esperar el inicio de la próxima temporada de capturas de camarón en altamar, que en el Océano Pacífico mexicano comenzará a las 00:00 horas del miércoles 7 de octubre.
Tras varias semanas de reparaciones y avituallamiento, la primera de las embarcaciones salió cerca de las 11:30 horas de este domingo de los muelles del parque Industrial Alfredo Bonfil y posteriormente le siguieron otras más para esperar el levantamiento de la veda en el sitio donde trabajarán, por lo que familiares de los tripulantes acudieron a despedirlos en la explanada de los muelles de La Puntilla.
Ante la Virgen de La Puntilla colocaron arreglos florales para pedirle que les vaya bien en esta temporada de capturas 2026-2027 y también prendieron algunas veladoras en el lugar.
“El primero se fue como a las once y media y el otro ahí va apenas, anda uno calando motores, pero salieron otros dos ahorita”, dijo el capitán del barco camaronero Moneto VIII, Luis Humberto Soberanes en entrevista este domingo en su embarcación, que este mismos día probaría la máquina tras reparaciones que se le hicieron recientemente.
Agregó que será entre el lunes y el martes cuando salga la mayoría de las embarcaciones que trabajarán en la próxima temporada de capturas en altamar, pero no será ni la mitad de las que integran la flota de Mazatlán por el precio tan elevado del diésel.
Durante los últimos dos meses se realizaron reparaciones en máquinas, equipo de refrigeración, trabajos de soldadura, entre otros, y ya comenzaron a zarpar hacia el norte de Sinaloa y sur de Sonora.
“Entre unos 180 190 barcos (son los que van a salir), había como 800 barcos aquí”, añadió en entrevista.
Precisó que el bajo porcentaje de embarcaciones que saldrán a pescar se debe al elevado costo del diésel, pero si en el Gobierno federal estuvieran los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional estaría peor.
“Pero si estuviera el PRI y el PAN estuviera más triste, porque mi comadre y mi compadre cabecita de sábana, el subsidio que meten ellos lo pagan y los otros gobiernos lo que harían era hacer empresas para hacer negocios para ellos, Vicente Fox, Calderón metían hasta pozos petroleros”, recalcó en la entrevista.
Junto con otros integrantes de su tripulación manifestó que lo que se requiere es que baje el precio del combustible y que haya mejor precio del camarón porque actualmente está bajo.
Precisó que en altamar no se sabe qué cantidad de producto haya hasta estar ahí, pero en esteros y bahías se sabe que sí ha habido camarón.
“El 90 por ciento pesca aquí en la costa de Sinaloa y sur de Sonora, el otro 10 por ciento se va a Baja California”, dio a conocer Luis Humberto Soberanes.
Informó que para que sea rentable se tienen que hacer viajes de 40 a 45 días para capturar unas 10 toneladas y que sea producto de buen tamaño, de exportación.
También dijo que ya en el segundo viaje algunas embarcaciones se van hacia el sur del Océano Pacífico y llegan hasta las costas de Oaxaca, pero se espera que en esta temporada les vaya bien.
“Esperemos que sea buena, en el sur de Sinaloa y sur de Sonora hay buena producción, sabemos, el más cotizado es el azul, pero también hay café grande”, expresó tras reiterar que este lunes y martes saldrá la mayor parte de las embarcaciones de la flota de Mazatlán que trabajarán en esta próxima temporada de capturas de camarón en altamar en el Pacífico mexicano.