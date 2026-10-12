Comienzan las lluvias en Mazatlán generadas por huracán Simon

La noche de este lunes comenzaron las lluvias en Mazatlán generadas por el huracán Simon de categoría 2 en la escala de Safir- Simpson que actualmente se encuentra en el Océano Pacífico frente a las costas de Jalisco y Nayarit.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, manifestó la tarde de este lunes en este puerto que se pronostica que el huracán toque tierra entre la noche del miércoles y la tarde del jueves entre los municipios de Elota, San Ignacio y Mazatlán.

Por la seriedad de este fenómeno meteorológico y su trayectoria, se decidió trasladar el Comando de seguimiento del huracán de Puerto Vallarta, Jalisco a Mazatlán, Sinaloa, dijo.

Las lluvias comenzaron cerca de las 20:00 horas de este lunes y se espera que estén acompañadas por vientos fuertes.

También se prevé oleaje en las costas del sur de Sinaloa de 2.5 a 3.5 metros de altura para las siguientes horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.