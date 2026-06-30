$!Comienzan trabajos en el malecón de Mazatlán para reparar la zona colapsada

A una semana de que una parte de la estructura del malecón de Mazatlán colapsara debido a la erosión generada tras el fuerte oleaje, personal de Obras Públicas comenzó con la rehabilitación del socavón sobre la zona costera, a través de acciones preliminares para estabilizar el área dañada. Fue durante la tarde del lunes cuando las cuadrillas del Gobierno Municipal acudieron a la zona afectada para avanzar en la ejecución del proyecto de recuperación, mientras que dicho espacio de Avenida del Mar continua delimitado para evitar el paso de peatones.





La rehabilitación continuó desde temprana hora, con algunos trabajadores quitando partes endebles de la estructura caída, para que una vez concluido ese proceso, se inicie la perforación y construcción del muro de contención que, reforzará la estructura del malecón y evitará que el oleaje continúe socavando la vialidad Justamente, el lunes la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, supervisó el arranque de las acciones preliminares.





Estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, quien explicó que las labores irán por etapas y tienen como objetivo contener el deterioro provocado por el oleaje. “Lo que estamos haciendo son trabajos preliminares en el socavón; vamos a retirar todo el basaltex, vamos a bajar maquinaria para realizar plataformas y hacer un pedraplén para evitar que el mar siga socavando el malecón y, a la par, vamos a hacer los estudios de mecánica de suelos para realizar un análisis estructural del proyecto que traemos de las pilas”, dijo Gallardo Noriega.



