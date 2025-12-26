Comisión de Búsqueda atiende caso de desaparición de mujer en Mazatlán

La Comisión de Búsqueda de Personas en Sinaloa atiende el caso de desaparición forzada de Herminia Guadalupe Rivera, ocurrida en Mazatlán.

La titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Minerva Alicia Anaya Castro, sostiene una reunión con el periodista Rafael Covantes por la desaparición de su esposa, Herminia Guadalupe Rivera Rendón, quien fue privada de la libertad el 19 de noviembre junto a Teresa Ontiveros.

Además, en el encuentro también participa personal de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa.

Al lugar acudió con la mamá de la desaparecida y su hijo, donde desde las 11:30 horas están reunidos a puerta cerrada en la Vicefiscalía, con la presencia del Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien impulsó la gestión para conocer los avances de la investigación, así como personal de Derechos Humanos.

En el lugar se encuentran periodistas en solidaridad para exigir acelerar la investigación del caso