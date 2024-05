MAZATLÁN._ Los comisionados y comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar el argumento de la búsqueda exhaustiva para acceder a la información y reconocer su importancia ante la negativa de los “sujetos obligados” para brindarla.

Esto, dentro del primer panel dentro del Quinto Foro Nacional de Resoluciones y Criterios Relevantes de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia.

“En el primer panel titulado ‘Búsqueda Exhaustiva de la Información’, tendremos la oportunidad de sumergirnos en la importancia de explorar el tan utilizado argumento de ‘búsquedas exhaustivas’ con lo que los ‘sujetos obligados’ suelen responder sobre todo cuando hay la intencionalidad de mostrar que pese haber buscado la información no se encuentra, no existe o no se generó”, expuso el coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, Pedro Antonio Rosas Hernández.

Destacó que implica una búsqueda exhaustiva y la importancia de que la información sea localizable, principalmente en la actualidad, donde la cantidad de datos crece.

”Esto es especialmente relevante en un mundo donde la cantidad de datos disponibles crece exponencialmente porque es fundamental que los ciudadanos tengan acceso efectivo y completo a la información que necesitan para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida democrática del País, de sus entidades federativas y de sus municipios”, precisó.

Este panel tuvo siete participantes, a los cuales se les dio ocho minutos para exponer máximo dos casos en los que se hizo uso del recurso de la búsqueda exhaustiva y la relevancia que tuvo el haber accedido a ciertos datos, en donde varios de estos se volvieron hechos polémicos y mediáticos.