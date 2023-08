El Municipio de Mazatlán ha recibido 43 recomendaciones no vinculantes, con las cuales se busca fortalecer la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, pero solo una recomendación se ha implementado, informó Fernando Ruiz Rangel, presidente del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

“Ha habido respuesta, vamos a decir que parcial; de esas 43 recomendaciones únicamente una se ha implementado y las otras están en alguna etapa del proceso o no se han integrado los grupos de servidores públicos municipales que van a darle seguimiento a la recomendación o no se han entregado los programas de trabajo o las acciones no se han informado que se realicen y por eso los tenemos en el semáforo como no realizadas”, explicó.

Ruiz Rangel mencionó que es preocupante, ya que estas recomendaciones se han emitido desde el 2019 hasta el 2022 y son recurrentes, es decir, los entes públicos no realizan los cambios que se sugieren en esas recomendaciones para buscar mitigar o prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

El presidente del CPC mencionó que sus propuestas parten de la evaluación del funcionamiento de las instancias y de la prevalencia o no de riesgos de que se presenten situaciones que propicien actos de corrupción.

“Por mencionar algunos ejemplos, si hay áreas en los servicios que brinda el Municipio, en donde las reglas no son claras, tienen sobreexistencia de requisitos o permiten decisiones discrecionales, ahí es en donde nosotros creemos que eso puede ser riesgo de corrupción y entonces nuestras recomendaciones van para fortalecer esos procesos”, manifestó.

El CPC tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de todo el sistema municipal y estatal, con el objetivo de generar mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción y faltas administrativas, en base a esto hacer recomendaciones a los ayuntamientos para contribuir con el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas anticorrupción.

Estos organismos observantes solo tienen la facultad de emitir recomendaciones, sin embargo la investigación de faltas administrativas corresponde a los órganos internos de control, destacó su presidente.

De manera conclusiva, el CPC especificó que en el funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas se han identificado situaciones susceptibles de riesgos de corrupción, por lo que las recomendaciones pretenden mitigar esos riesgos a través de acciones muy específicas.

Estas situaciones se presentan de manera recurrente y las acciones se recomiendan de manera reiterada, es decir, hay municipios que reciben año con año las mismas recomendaciones y no se realizan las acciones necesarias.

Desde el Comité de Participación Ciudadana mandan un recordatorio principalmente a los 18 municipios de la entidad que no están cumpliendo con las recomendaciones del Comité Coordinador y los exhorta a establecer contacto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema para ponerse al corriente.

Estos datos se difundieron mediante un reporte realizado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en su Segunda Sesión Ordinaria, del sexto año de ejercicio, el cual se llevó a cabo este lunes a las 10:00 horas, en el aula 1 de las instalaciones de Coparmex Mazatlán.

Esta reunión contó con la presencia del presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del SEMAES, Fernando Ruiz Rangel; y las recién nombradas comisionadas del CPC, Raquel Zapién Osuna, Lucía Mimiaga León y Rosa Elvira Jacobo Lara.