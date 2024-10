De cara a las diferentes actividades que tendrán durante la próxima semana, el Club Comité de Rotarios Compartidos dio la bienvenida a los compañeros Rotarios del programa “Highway to México”, de Alberta Canadá, quienes estarán realizando proyectos de donación en la región sinaloense y otros estados del País.

A través de un desayuno rompehielo celebrado en un conocido hotel, el presidente de Rotarios Compartidos, José de Jesús Sánchez Reynoso, junto a los otros dirigentes de los Club de Mazatlán Norte y Oriente, recibieron a sus invitados, conversaron sobre su viaje hasta el puerto y les entregaron camisas conmemorativas del evento “Highway to México”, edición número 22.

“Hoy empezamos con este desayuno rompehielos, un desayuno de bienvenida, donde están los rotarios locales, los rotarios visitantes de Canadá, benefactores por 22 años que nos traen donaciones importantes. Este es el proyecto ‘Highway to México’ integrado por los clubes Rotary Clubs of Grande Prairie, que en esta ocasión vienen acompañados por Rotary Club of Edson”, comentó Sánchez Reynoso.