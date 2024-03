“Es bastante complicado porque para tener una certeza absoluta cada lente debería someterse a una prueba de laboratorio, todos los lentes que son dudosos, los que no se compraron a una sociedad astronómica o no se compraron a un proveedor reconocido, como son las marcas que venden productos para astronomía”, señaló el presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca (Samaz), David Esquivel.

Con el fenómeno astronómico del eclipse de sol en puerta y las personas que se preparan para su observación segura, los últimos días se ha polemizado la legitimidad de la certificación ISO 12312-2 en algunos lentes que se venden en perfiles de Facebook o negocios independientes que no pertenecen a una sociedad astronómica o científica.

“En ese sentido también es recomendarle a la gente que se ponga los lentes, una vez puestos los lentes una cosa que te puede ayudar a saber si son buenos o no, es que no vas a ver absolutamente nada, solamente te permiten ver el Sol”, precisó.

Por esta razón, el presidente de la Samaz hizo algunas recomendaciones para la verificación de estos accesorios que pueden funcionar para que quienes ya hayan adquirido sus lentes los revisen, y si están por conseguirlos tomen en cuenta y no expongan su vista este próximo 8 de abril.

“Si te los pones y no se ve nada y solo te asomas al Sol y ves una bola probablemente de color naranja o amarillo eso quiere decir que son buenos, solamente se ve el Sol, de hecho no deberias ver otra cosa con los lentes puestos”, explicó.

Si al ponerte los lentes puedes percibir la luz eléctrica o el alumbrado público es una prueba de que no son unos buenos lentes, previno el presidente de la Samaz, y tal vez se trate de una imitación hecha con una película que físicamente se parece a la certificada.

Hasta el día de hoy, Esquivel dijo no haber visto ningún lente falso personalmente, pero reconoció que sí puede haber, ya que en Estados Unidos, donde está todo muy regulado, hay presencia de esta mercancía ‘pirata’.

Esquivel aprovechó la oportunidad para recordar a la gente que el eclipse se va a poder observar desde cualquier punto de Mazatlán y como un tema de seguridad recomendó no pensar que si no se mueven al Malecón no les será posible disfrutar de este fenómeno astronómico.