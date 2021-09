¿Cómo será la ceremonia de Independencia en Mazatlán esta noche?

Este año los nombres de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Josefa Ortiz de Domínguez no serán lanzados desde el balcón del Palacio Municipal, como es costumbre cada noche del 15 de septiembre.

Debido a la pandemia de Covid-19, una vez más fue suspendido el Grito de Independencia en Mazatlán.

En su lugar, sin embargo, se hará una transmisión de una ceremonia dentro del Palacio Municipal, sin acceso a medios de comunicación ni invitados especiales, sólo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y una veintena de funcionarios municipales, se informó.

La transmisión empezará a alrededor de las 22:50 horas a través de las redes sociales del Gobierno de Mazatlán.

En la Plazuela República, en el Centro de la ciudad, no habrá conciertos, bailes, no habrá “¡vivas!”, no habrá honores a la Bandera, no volarán papelitos de colores patrios, tampoco se lanzará pirotecnia, como se informó desde semanas atrás.

La fachada del Palacio Municipal fue decorado para recordar la fecha, a pesar de que no habría celebración.