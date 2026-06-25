Comparece Tesorero Municipal de Mazatlán por polémica compra de medicamentos en 2024 que aún no se ha pagado

Ante el pleno del Cabildo compareció este jueves el Tesorero Municipal de Mazatlán, Julio César Ramos Robledo, por la polémica compra de medicamentos por cerca de 19.6 millones de pesos a finales del 2024, que hasta la fecha no se ha pagado.

“Uno: Los medicamentos fueron entregados y recibidos, acreditados con inventarios y acta; dos: el Municipio nunca ha desconocido la deuda; tres: no se ha generado perjuicio económico a la hacienda pública pues el proveedor renunció a intereses, recargos y a cualquier prestación accesoria”, expresó Ramos Robledo ante 13 de los 14 integrantes del Cabildo presente en la sesión ordinaria 40, por acuerdo tomado en la sesión ordinaria previa.

“El pago no se realizó en el ejercicio 2024 por razones administrativas, la documentación fiscal no quedó integrada antes del cierre presupuestal, al iniciar el 2025 el pago ya no podía empatarse al presupuesto del año anterior y requería un nuevo procedimiento técnico, el cual es competencia del Cabildo Municipal”.

Recordó que el 21 de noviembre del 2024 en el ese entonces director del Hospital Municipal "Margarita Maza de Juárez", Carlos Mestiamec, solicitó formalmente la compra de medicamento al Oficial Mayor y presidente del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán y ese mismo día solicita al Órgano Interno de Control una opinión técnica para justificar la adjudicación directa como un supuesto de excepción.

“El 22 de noviembre el Órgano Interno de Control emite opinión técnica justificando la compra directa basándose en el derecho humano a la salud y una situación de emergencia; el 27 de noviembre el Sindicato, a través de oficio solicita a la Presidenta se tomen situaciones de excepción para hacer frente a la escasez de medicamento a modo que todo se agilicen y abrevien los procedimientos de adquisición para que se adquieran los medicamentos a la mayor brevedad a efecto de solventar el desabasto de medicamentos”, expresó.

“El 27 de noviembre la Tesorería gira los oficios de aprobación por un total de 19 millones 614 mil 538 pesos con recurso propio, el 28 de noviembre el director del Hospital envía un documento al Comité de Adquisiciones donde acredita y fundamenta la petición, en sesión extraordinaria en Comité de Adquisiciones, tras enviar la documentación, se celebra en la sesión extraordinaria el acta 004/2024 donde se aprueba la compra directa al proveedor Guerrero Sánchez Borja (Javier)”.

El 2 de diciembre se firmó un contrato con vigencia al 31 de diciembre del mismo 2024, continuó, se emitieron las respectivas facturas de medicamentos con descripciones de laboratorio, alta onco, curación, cuadro básico y dental, todo por la cantidad de 18 millones 377 mil 724 pesos con 93 centavos.

Tras otros puntos, dijo que tras haberse cerrado el cierre fiscal del 2024 ya no era posible realizar el pago, por lo que ahora se tiene ese adeudo pendiente y es necesario solventarlo con el proveedor y de esa manera se evitarán acciones judiciales.

“Se apruebe el reconocimiento de la deuda en favor del proveedor Javier Eduardo Guerrero Sánchez Borja por la cantidad de 18 millones 324 mil pesos con 93 centavos derivado de la adquisición del medicamento recibido durante el ejercicio fiscal del 2024, dicho monto se cargará a la cuenta contable de gastos ejercicios anteriores (Adefa), por lo cual se solicita la respectiva modificación y transferencia presupuestal para cumplir con citada obligación”, expuso Ramos Robledo.

“Es oportuno hacer del conocimiento de este Cabildo que derivado de las negociaciones de conciliación de saldos y con el objetivo de sanear los compromisos financieros el proveedor ha aceptado formalmente la celebración de un contrato de pago, el cual se liquidará de la siguiente manera: primer pago por la cantidad de 10 millones de pesos el cual se verá cubierto al 1 de agosto del año en curso; dos: segundo pago y último pago por la cantidad de 8 millones 377 mil 724 pesos con 93 centavos, el cual será cubierto a más tardar el 30 de enero del 2027”, continuó.

“Este acuerdo de voluntades se ha generado a partir de la disposición del proveedor de diferir el cobro, es decir, hacerlo en dos parcialidades y manifestaciones de su voluntad expresa irrevocable de que no existe reclamación alguna por interés moratorios”.

En su intervención la Regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, dijo que este contrato está viciado de origen.

“Práctico y sencillo Tesorero, está viciado de origen este contrato, esta adquisición de medicamento no inició en esta administración, viene desde la administración anterior, las cosas hay que ponerlas sobre la meta con totalidad claridad y transparencia porque repartir culpas sería lo más sencillo, pero asumir con responsabilidad la parte que a cada uno nos toca yo creo que hoy es oportuno que se haga”, añadió Chollet Morán.

“Al no haberse dejado la documentación íntegra en el expediente correspondiente y sobre todo la Adefa que tenía que haber acompañado este expediente se tomó una opción que era una vía rápida, pero que no resultó ser la mejor y el resultado aquí está a bote pronto se sacan de la manga un contrato en el que no parece el Comité de Adquisición, no aparece el Cabildo, simple y sencillamente está aquí la firma de quien entonces era el Tesorero de la Alcaldesa y del Secretario del Ayuntamiento, así como de los involucrados en este contrato, dando con ello cuanta de que lo que ahorita usted está solicitando eso se tiene que pagar sí o sí”.

El Regidor panista Felipe Parada Valdivia, manifestó que en la exposición del Tesorero Municipal proponía que se apruebe el reconocimiento del adeudo, pero no mencionó quién lo aprobaría.

“Este es un tema administrativo que no le compete al Cabildo; dos: cómo se paga un recurso si no está un adendum y no está etiquetado en el Presupuesto de Egresos 2026, cómo se le pone a realizar un pago este año si no está etiquetado porque el adeudo no está reconocido en el propio Presupuesto de Egresos complicaría administrativamente un poco más la situación”, añadió Parada Valdivia.

“Y tres: si de este problema que usted recibió al tomar posesión quisiera saber si se inició o se presentó o se dio vista al Órgano Interno o a la ASE (Auditoría Superior del Estado) se esta falta administrativa para que procedan en consecuencia o investiguen o se solvente esa situación ante la ASE”.