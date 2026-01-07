$!Comparte la familia Arias su generosidad en la campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Con el objetivo de cumplir el sueño de las pequeñas Itzayana y Keimy, Joel Arias y su esposa Lorena de Arias se sumaron a la campaña ‘Sé Un Rey Mago’, organizada por Editorial Noroeste, donando los regalos que las pequeñas compartieron en sus historias.
En esta ocasión, el apoyo consistió en una muñeca de Hello Kitty y un set de muñecas Monster High, obsequios que responden de manera directa a los deseos expresados por las pequeñas, quienes solicitaron juguetes temáticos de Hello Kitty y muñecas.
La pequeña Itzayana, de 2 años de edad, fue quien en su historia pidió a los lectores cualquier juguete correspondiente a Hello Kitty, uno de sus personajes favoritos, por lo que al recibir este regalo se mostró llena de emoción.
Por otro lado, Keimy, de 8 años, compartió su deseo por obtener un set de muñecas, siendo en este caso el de Monster High el que se le entregó, dejando ver una gran emoción al recibir este regalo por parte de los Reyes Magos.
Con este gesto, Joel Arias y Lorena de Arias refrendaron su compromiso con una campaña que busca preservar la tradición de los Reyes Magos como acto de generosidad y sensibilidad social, especialmente dirigido a niñas y niños que viven contextos complejos.
De tal forma que la entrega de estos regalos no solamente representa un obsequio material, pues también comparte un mensaje de cercanía y acompañamiento hacia las familias beneficiadas.
Por segundo año consecutivo, la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ mantiene su colaboración con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C., conformado por familias de personas desaparecidas.
Esta alianza ha permitido que hijas e hijos de estas familias formen parte activa de la campaña, ampliando su alcance hacia un ámbito más humano y solidario, donde cada donación adquiere un significado especial.