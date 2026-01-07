$!Comparte la familia Arias su generosidad en la campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Con el objetivo de cumplir el sueño de las pequeñas Itzayana y Keimy, Joel Arias y su esposa Lorena de Arias se sumaron a la campaña ‘Sé Un Rey Mago’, organizada por Editorial Noroeste, donando los regalos que las pequeñas compartieron en sus historias.

En esta ocasión, el apoyo consistió en una muñeca de Hello Kitty y un set de muñecas Monster High, obsequios que responden de manera directa a los deseos expresados por las pequeñas, quienes solicitaron juguetes temáticos de Hello Kitty y muñecas.

La pequeña Itzayana, de 2 años de edad, fue quien en su historia pidió a los lectores cualquier juguete correspondiente a Hello Kitty, uno de sus personajes favoritos, por lo que al recibir este regalo se mostró llena de emoción.