$!Comparte madre de Johan Antonio mensaje en el cumpleaños de su hijo desaparecido

MAZATLÁN._ Con el dolor intacto que deja la ausencia y la incertidumbre de no saber en dónde se encuentra su hijo, Judith Irak López Jara recordó a Johan Antonio en el día de su cumpleaños, este 18 de mayo, compartiendo un emotivo mensaje dirigido a él, a más de un año de su desaparición forzada ocurrida el 5 de febrero de 2025.
En sus palabras compartidas con Noroeste, la madre expresó cómo esta fecha, que anteriormente representaba alegría, convivencia y celebración familiar, hoy se encuentra marcada por la tristeza, pero también por la esperanza de volver a verlo regresar a casa.
“El calendario marca un día muy especial, el día en que llegaste a mi vida para llenarla de luz, de alegría y de un amor que no tiene fin”, expresó Judith en su mensaje dirigido a Johan Antonio, quien festejaría su cumpleaños número 24 de vida.
La madre recordó las tradiciones familiares que acompañaban cada cumpleaños de su hijo, desde despertarlo temprano para cantarle “Las Mañanitas”, hasta sorprenderlo con un pastel y pequeños detalles preparados con cariño, momentos que hoy permanecen únicamente en la memoria de su familia.
“Aunque ahora no estés aquí para abrazarte, ni para ver tu sonrisa, ni escuchar tus ocurrencias, ni para cantarte Las Mañanitas, mi corazón te siente más cerca que nunca”, expresó.
Judith relató que, año con año, la celebración iniciaba desde las primeras horas de la mañana, una costumbre que para ella representaba una forma de demostrarle amor a su hijo y hacer de su cumpleaños una fecha especial y llena de amor.
“Cada cumpleaños era despertarlo con Las Mañanitas a las 6 de la mañana y un pastel y un pequeño detalle lleno de amor”, recordó.
Pese al tiempo transcurrido desde la desaparición de Johan Antonio, la familia mantiene firme la esperanza de volver a verlo, por lo que al mensaje también se sumó su hermana Naylin, quien junto a su madre, le dedicó palabras de cariño y un deseo de pronto reencuentro.
“Te deseamos un feliz cumpleaños y que pronto regreses a nuestro lado. Te queremos, tu hermana Naylin Lizárraga y tu mamá Judith López”, concluye el mensaje.
La desaparición de Johan Antonio ocurrió el pasado 5 de febrero de 2025, situación que cambió por completo la vida de su familia, quienes desde entonces viven entre la angustia, la búsqueda y la exigencia de respuestas.
Sin embargo, Judith aseguró a través de sus palabras que el amor hacia su hijo permanece intacto y que la esperanza de volver a abrazarlo continúa viva, aún en medio del dolor que por más de un año se ha instalado en el día a día de su familia.
De esta forma, el mensaje compartido por Judith Irak busca también mantener presente el nombre y rostro de Johan Antonio, así como recordar que detrás de cada caso de desaparición existe una familia que sigue esperando respuestas y el regreso de su ser querido.