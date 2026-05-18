$!Comparte madre de Johan Antonio mensaje en el cumpleaños de su hijo desaparecido

MAZATLÁN._ Con el dolor intacto que deja la ausencia y la incertidumbre de no saber en dónde se encuentra su hijo, Judith Irak López Jara recordó a Johan Antonio en el día de su cumpleaños, este 18 de mayo, compartiendo un emotivo mensaje dirigido a él, a más de un año de su desaparición forzada ocurrida el 5 de febrero de 2025. En sus palabras compartidas con Noroeste, la madre expresó cómo esta fecha, que anteriormente representaba alegría, convivencia y celebración familiar, hoy se encuentra marcada por la tristeza, pero también por la esperanza de volver a verlo regresar a casa. “El calendario marca un día muy especial, el día en que llegaste a mi vida para llenarla de luz, de alegría y de un amor que no tiene fin”, expresó Judith en su mensaje dirigido a Johan Antonio, quien festejaría su cumpleaños número 24 de vida.

La madre recordó las tradiciones familiares que acompañaban cada cumpleaños de su hijo, desde despertarlo temprano para cantarle “Las Mañanitas”, hasta sorprenderlo con un pastel y pequeños detalles preparados con cariño, momentos que hoy permanecen únicamente en la memoria de su familia. “Aunque ahora no estés aquí para abrazarte, ni para ver tu sonrisa, ni escuchar tus ocurrencias, ni para cantarte Las Mañanitas, mi corazón te siente más cerca que nunca”, expresó. Judith relató que, año con año, la celebración iniciaba desde las primeras horas de la mañana, una costumbre que para ella representaba una forma de demostrarle amor a su hijo y hacer de su cumpleaños una fecha especial y llena de amor. “Cada cumpleaños era despertarlo con Las Mañanitas a las 6 de la mañana y un pastel y un pequeño detalle lleno de amor”, recordó.