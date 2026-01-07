$!Comparte Rin Rin Pizza alegría a través del estómago en campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Como parte de la celebración del Día de Reyes, Noroeste lanzó una vez más esta iniciativa que por más de tres décadas ha buscado beneficiar a infancias en situación vulnerable, siendo en esta edición por segundo año consecutivo, un trabajo en colaboración con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C.

En el marco de la celebración de la edición número 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ organizada por Editorial Noroeste, la empresa Rin Rin Pizza se sumó al festejo con la donación de tres pizzas cuadradas, las cuales fueron compartidas por las niñas y niños que formaron parte de esta jornada de convivencia y alegría.

A través de este gesto solidario, Rin Rin Pizza aportó a la creación de ambiente cercano y familiar durante el convivio, permitiendo que los pequeños y sus familiares disfrutaran de un momento distinto, marcado por la unión en una fecha significativa para la niñez.

La participación de la pizzería se integró al esfuerzo colectivo impulsado por Noroeste, junto con lectores, ciudadanos y empresas que decidieron sumarse a esta causa social, cuyo objetivo principal es llevar ilusión y esperanza a niñas y niños durante el Día de los Reyes Magos.

La donación fue parte de los alimentos que se compartieron durante el evento, como también fueron la rosca y chocolate, reforzando el sentido de convivencia y comunidad que distingue a esta campaña, al tiempo que permitió a los menores disfrutar de una tarde de celebración.

De esta forma, Rin Rin Pizza contribuyó a fortalecer el espíritu solidario de esta edición 33 de ‘Sé Un Rey Mago’, demostrando que la suma de pequeñas acciones puede generar momentos significativos para la niñez y apoyar iniciativas que buscan preservar la ilusión en fechas arraigadas en la tradición local.