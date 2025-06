$!Comparten experiencias dentro de la comunidad LGBT+ en el foro ‘Voces del Arcoíris’

“Soy una persona que siempre ha querido ayudar dentro de la comunidad y es algo que tengo muy claro y a pesar de ser atacado y criticado, he conocido mucha gente que me ha dado la mano es la parte con la que más me quedo”, comentó Martínez.

“Cuando me doy cuenta que hay gente que necesita ayuda por sus derechos es algo que me ha permitido conocer el lado humano de la comunidad LGBT+ y seguir luchando por apoyar a quien lo necesite”, añadió.

“A mi me ha tocado vivir buenas y malas experiencias en mi paso dentro de mi deporte, donde incluso me corrieron de un gimnasio simplemente por ser lesbiana”, compartió Millán.

“Esta experiencia me causó un temor por ir a otro lugar donde mi objetivo es prepararme y estar pensando en si me correrán por mi preferencia o no, o si se si pueda o no hablar con alguna chica por lo que vayan a pensar”, añadió.