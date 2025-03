$!Comparten mujeres líderes experiencias y consejos para el desarrollo de las mujeres en el área profesional

“Muchas de las mujeres que están en este evento, trabajan con alguna de las tres panelistas y ellas son una guía por seguir y esperamos que dentro de alguna de estas chicas se interesen en pertenecer al Colegio para mantenerse actualizadas”, dijo.

Figuras femeninas en la historia como Margaret Thatcher, Angela Merkel, Josefa Ortiz de Domínguez, Olga Sánchez Cordero y Marie Curie, son algunas de las mujeres que han servido de inspiración para las tres panelistas, por esa lucha y perseverancia que han demostrado por seguir sobresaliendo en sus profesiones.

Sin embargo, la imagen que mayor impacto ha tenido en cada una de las expositoras es la figura materna, pues las tres coinciden en que desde su infancia, sus madres siempre buscaron que tuvieran un camino de preparación y desarrollo en sus vidas profesionales y personales.

“De chiquita quería hacer como que iba a barrer, alguna vez lo intenté, pero quien me enseñó a que no, fue mi mamá. Mi mamá es una señora ama de casa dedicada a sus hijos y me decía ‘tu ponte a estudiar’. Desde ahí era claro que ella quería que yo tuviera un rumbo distinto, de manera muy subliminal”, comentó Espinosa Noreña.