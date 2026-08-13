$!Compartirán especialistas modelos turísticos exitosos en Foro de Turismo de Coparmex en Mazatlán

Con la finalidad de analizar modelos exitosos de gestión turística y construir una estrategia de largo plazo para Mazatlán, se celebrará en el puerto el Foro de Turismo “La Gestión Turística Frente al Espejo”, organizada por la Conferencia Patronal de la República Mexicana en Mazatlán el próximo 2 de octubre en el Centro de Convenciones. Así lo dio a conocer Guillermo Zerecero Velo, presidente del Comité de Turismo de Coparmex Mazatlán, el cual señaló que este encuentro reunirá a cuatro especialistas de reconocimiento nacional e internacional, los cuales compartirán sus experiencias en promoción, planeación, turismo de reuniones, análisis de información y posicionamiento de destinos. Durante la presentación, Zerecero Velo estuvo acompañado por Verónica Yudith Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, y los socios José Alberto Ureña, director del Mazatlán Internacional Center y José Gámez Valle, director de ventas de Grupo Pueblo Bonito. Zerecero Velo expresó que el foro forma parte del plan de trabajo de la Comisión de Turismo de Coparmex, el cual contempla cinco áreas principales como lo son la promoción turística, gestión de crisis, competitividad, sustentabilidad y fortalecimiento institucional.

“El foro se llama ‘La gestión turística frente al espejo’ y contará con cuatro invitados con amplia experiencia en el desarrollo de destinos turísticos. Los especialistas compartirán sus experiencias y las historias de éxito que han tenido en cada uno de los destinos donde han trabajado”, comentó. La intención es conocer las estrategias que permitieron a otros destinos turísticos de México conquistar mercados, indicó, además de fortalecer su credibilidad y consolidar su actividad económica. “Queremos presentar qué están haciendo los destinos turísticos más importantes para conquistar visitantes, prestigio, credibilidad y oportunidades de negocio. Lo que buscamos es tener la oportunidad de interactuar con los expositores para que nos expliquen cuáles fueron sus curvas de aprendizaje y cómo llegaron a conquistar las preferencias que los convirtieron en destinos líderes de México y del mundo”, declaró. “La premisa del foro es que los destinos líderes no lo son necesariamente por tener la mejor playa, el mejor Centro Histórico o la mejor infraestructura, pues los destinos turísticos con mayor éxito son aquellos que tienen una mejor gestión profesional”, añadió. Comentó que el éxito de un destino no depende exclusivamente de contar con playas, centros históricos, atractivos naturales o infraestructura, sino de la capacidad para gestionar estos recursos de manera profesional. En este sentido, explicó que los destinos con mejores resultados cuentan con planes rectores de largo plazo, metas definidas e indicadores que permiten medir sus avances. Estos proyectos, añadió, deben mantenerse a pesar de los cambios de administración y no estar sujetos a decisiones políticas temporales. “No podemos pensar que los destinos exitosos son producto de la casualidad o únicamente de su belleza natural, por eso, detrás de los destinos exitosos existen planes rectores de largo plazo, con metas, indicadores, continuidad y mecanismos de evaluación”, manifestó. Zerecero Velo destacó que esta gestión debe sustentarse en tres componentes como lo son la planeación estratégica, la profesionalización de los responsables de dirigir la actividad turística y el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos y privados. Por tal motivo, consideró necesario que Mazatlán cuente con un proyecto turístico que establezca objetivos para los próximos ocho, 10, 20 o 30 años, con la participación coordinada de empresarios, autoridades y demás integrantes de la cadena de servicios.

“Los destinos que han desarrollado gestiones exitosas tienen al frente de sus organismos de promoción y planeación a personas con preparación y experiencia internacional. Es importante conocer la realidad de una ciudad, pero también lo es entender el entorno internacional y haber trabajado en él”, dijo. Otro de los temas centrales del encuentro, explicó, será la rendición de cuentas sobre el dinero destinado a la promoción turística, principalmente el obtenido mediante el impuesto al hospedaje. Además, señaló que los ciudadanos deben conocer cuánto se recauda, cómo se distribuyen los recursos y cuáles son los resultados obtenidos mediante las campañas y programas financiados con ese dinero. Explicó que la transparencia permite generar confianza entre los gobiernos, empresarios y posibles aliados comerciales, como aerolíneas, transportistas y plataformas electrónicas, para desarrollar proyectos conjuntos. “Los recursos públicos y privados destinados al turismo deben estar sujetos a auditorías, rendición de cuentas y trazabilidad. Todo el mundo debe saber de dónde viene cada peso y a dónde fue”, expresó. “El dinero que se utiliza principalmente para la promoción turística es recaudado por los gobiernos mediante el impuesto al hospedaje”, agregó. Asimismo, informó que Coparmex también presentará un decálogo con indicadores para evaluar el desempeño turístico de Mazatlán, propuesta que buscará definir temas prioritarios, responsables, plazos y resultados concretos, con el objetivo de que las conclusiones no queden únicamente en una exposición.

Cuatro especialistas en la gestión turística de talla internacional El foro contará con la participación de Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, quien expondrá la estrategia que permitió convertir a ese destino en una marca global y ampliar su presencia en mercados internacionales. También participará Eduardo Chaillo Ortiz, especialista en turismo de congresos y convenciones, quien analizará las fortalezas, áreas de oportunidad y cambios que requiere Mazatlán para competir en el mercado mundial del turismo de reuniones.