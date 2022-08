$!Compra y canje de uniformes, útiles escolares y zapatos se intensifica en Mazatlán

“Se está vendiendo (este fin de semana) todo tipo de uniforme, así como también se está haciendo canje, las personas que están con la letra entre la A y la F, (cuyo primer apellido del o de la estudiante inicie con esa letra)”, continuó Granados Villanueva.

“Nuestra tienda (ubicada en la calle Aquiles Serdán, en el Centro de la Ciudad) opera de lunes a sábado de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche y los domingos de nueve y media de la mañana a las dos de la tarde, entonces en esos horarios estaremos con todo gusto atendiendo a las personas tanto que quieran hacer adquisición de uniformes como canje”.

Pidió a los padres y madres de familia que no se desesperen y es importante que se fijen cuándo les toca el canje dependiendo de la letra del apellido paterno del o de la estudiante con la letra T, Z, pero actualmente no está habilitado en sistema del Gobierno del Estado para ellos y pierden su tiempo, por lo que en la puerta se trata de decirles que si no corresponde a las letras que se están canjeando esperen el periodo que les corresponde y así no pierdan su tiempo pues aunque acudan no se les puede hacer el canje.

Y es que el sistema de cómputo del Gobierno del Estado está habilitado del 22 al 28 de agosto para el canje de uniformes para las y los alumnos cuyo primer apellido vaya de la A a la F, del 29 de agosto al 4 de septiembre para los de la letra G a la O y del 5 al 11 de septiembre para los de la letra P a la Z.

Del 12 de septiembre al 30 de noviembre del presente año se realizará el canje para las y los alumnos que no lo hicieron en los tres periodos anteriores.

Mientras que en el caso de las papelerías en semanas anteriores, aunque sí se incrementó la venta de útiles escolares en un 30 por ciento, se esperaba que en los siguientes días el incremento fuera mayos.