$!Compras de Navidad continúan dando vida a puestos del Centro, en Mazatlán

Una tradición de cada año, se han vuelto las compras navideñas previo a la celebración de la Navidad los días 24 y 25 de diciembre, mismas que mantiene vivos a negocios y locales del centro de Mazatlán con su basta afluencia de personas en busca de completar la lista de regalos. Este martes, las calles del Centro dejaron ver a grupos de personas “escarbando” entre las tiendas de ropa, calzado o juguetes, donde chicos y grandes miraban los artículos en venta, al mismo tiempo que preguntaron por los mejores precios en esta época decembrina.





Ya sea en la mañana o la tarde, los mazatlecos acudieron a los puestos fijos y el mercado para encontrar playeras de regalo, suéteres frescos, vestidos para las niñas y hasta pantalones para la ocasión. Mientras que los zapatos, tenis y botas tampoco se quedaron atrás como opción. Ángela, quien acudió al centro junto a su hermana para comprar los regalos de sus hijos, mencionó que aquel lugar siempre es recomendado para adquirir juguetes a buen precio, ya que además la basta variedad ayuda para cumplirle a todos los pequeñines.



