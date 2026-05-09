$!Compras para mamá rebasan expectativas en los comercios de Mazatlán

MAZATLÁN._ Buscando lo mejor en artículos para sorprender a las mamás, así desfilaron cientos de personas desde el viernes y hasta este sábado entre los negocios del Centro de la ciudad. En apoyo a sus clientes, los administradores de tiendas departamentales de ropa, electrodomésticos y zapatos colocaron carteles atractivos. Carina Pérez, mamá de siete hijos, prefirió buscar su cambio para estrenar en donde había ofertas y ropa de su gusto, para que sus retoños le regalen algo para la casa. “A mí me gusta escoger la ropa porque sé que me van a llevar a comer y me van a regalar de los gustos de ellos”, sonrió apenada.









Sin embargo, al ser siete, sus hijos siempre la sorprenden y el Día de las Madres la llenan de regalos, aunque a veces les pide que no gasten mucho. Para Chayito, con apenas tres años de haber perdido a su mamá y con el dolor a flor de piel, la compras previas al festejo las sigue realizando, pero ahora de flores para llevarle al cementerio, donde pasa su día acompañándola. Al igual que sus hermanos, aseguró que ellos continúan reuniéndose como lo quería su mamá como familia y ahí se regalan entre ellas. Chayito fue entrevistada entre los pasillos de una tienda boutique escogiendo algunos cambios de ropa pues saldrá de viaje pronto con su hermana.

La oportunidad de vender más para los comerciantes de Mazatlán inició con mayor oportunidad y expectativas desde el viernes y esperan que se intensifique este domingo por la mañana. Siempre las compras mayores llegan de última hora y ahí es donde está la esperanza de recuperación, a pesar de que el poder adquisitivo anda limitado. Este 10 de mayo es una fecha que para los mexicanos es la tercera más importante, después de Navidad y El Buen Fin, porque se celebra a la persona que une a la familia y que se le agradece la vida, expuso María de Jesús Silva, de una cadena de tiendas de importaciones.









Agregó que, este año, la venta de ropa, accesorios, bolsa, zapatos y flores son de lo más comprado por quienes buscan halagar a mamá en su día. Pero el Día de las Madres es también una de las fechas más importantes para el comercio digital y las plataformas de reparto de todo tipo de productos que puedan enviarse a domicilio, sobre todo porque caerá en domingo. En estos días piden mucha comida, regalos y productos de conveniencia que sean fáciles de manejar, así que esperan una saturación.