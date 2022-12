Compromete Alcalde de Mazatlán servicios para desplazados

Este jueves integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense se reunieron con Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, con la intención de agilizar la instalación de servicios públicos en hectáreas que serán destinadas para familias desplazadas.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del MASS, precisó que en total pretenden se trabajen en nueve hectáreas en Mazatlán y seis en Villa Unión, que el Municipio haga lo suyo, para después buscar las viviendas con el Gobierno del Estado.

“El compromiso de nosotros con el Ayuntamiento, es que se inicie lo más pronto posible la introducción de servicios públicos, y que se concluyan, con recursos propios del Ayuntamiento... de momento no tenemos la cifra (los costos de introducir servicios) no he hablado de cuánto cuesta en ese sentido, pero hoy mismo el secretario de Obras hará los presupuestos de las nueve hectáreas de aquí (Mazatlán) y las seis de Villa Unión”, mencionó.

En la charla con el Alcalde también se acordó la instalación de alumbrado público en el CVIVE, lo cual ayudará para mitigar la violencia que se vive en el lugar que fue destinado para personas desplazadas en Mazatlán.

“El martes él va a estar con nosotros en el CVIVE, el martes a las cuatro de la tarde, y ahí pretendemos que le metan lámparas led a las familias desplazadas, son poquitas, son 55 familias, pero son siete lámparas, pretendemos que ahí mismo se instale una caseta de vigilancia, lo más cerca posible”, indicó.

Otro de los puntos que se tocaron, fue que el tema del transporte público y la conectividad del CVIVE, dado que es muy complicado para quienes viven ahí, llegar a los hospitales en Mazatlán o realizar otro tipo de traslados a otros lugares.

“Lo que más lamentamos ahí, lo que más padecemos, es el transporte de nuestra gente, a los servicios de salud, principalmente, porque el Hospital Civil lo tenemos al otro lado de la ciudad, y ni en el día, mucho menos en la noche, hay servicios de transporte, no hay ni ruta directa, ni las plataformas de taxis quieren entrar en la noche”, señaló.