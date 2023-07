“Eso es un gran desafío, porque si hablamos luego que hay una relación muy fuerte entre la salud de la empresa y la productividad entonces los está pegando en el rendimiento, y luego en qué los pega, en los resultados”, recalcó Óscar García ante decenas de asistentes.

Agregó que cuando se presiona a los trabajadores para sacar más resultados se están generando emociones no deseadas y después de que se habla de organizaciones saludables se habla de recursos y prácticas y eso es una bendición.

También expresó que se puede impactar tanto la salud emocional como la productividad y después se va al empleado saludable.

“El principio es un empleado eficaz, lo llamamos autoeficacia, tengo que creer que puedo, pero también hablamos de un empleado que sienta un compromiso genuino no sólo por el dinero y luego hablamos de la confianza, y a mí me encanta hablar más de la autoconfianza, para llegar a la resiliencia porque broncas donde quiera tenemos, pero si somos frágiles o mazapanes pues nos enganchamos en la bronca para terminar con el principio de la emoción que me encantó cómo lo explicaste, que es el afecto positivo”, subrayó Óscar García.