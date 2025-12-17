$!Comuneros de la Presa Santa María denuncian adeudos de indemnización y falta de escrituras

MAZATLÁN._ A más de una década de haber cedido sus tierras para la construcción de la Presa Santa María, comuneros del sur de Sinaloa denunciaron que el Gobierno aún les adeuda pagos de indemnización, además de no haberles entregado las escrituras de las viviendas prometidas. “Nos deben 100 mil pesos todavía y las escrituras de las casas por ceder tierras al proyecto que empezó rengo, como la Presa Santa María, y no cumplió con la Ley Agraria”, sostuvo Victorino Ávila Osuna, comunero de la zona de Rosario.

Él y más de 300 comuneros de la presa fueron citados este miércoles en la Unidad Administrativa de Mazatlán, donde se encuentran las oficinas de Gobernación, para realizarles un abono de 50 mil pesos a los adeudos por la indemnización de sus tierras expropiadas. Ávila Osuna explicó que a los 300 comuneros les expropiaron 2 mil 309 hectáreas de lo que hoy corresponde al vaso regulador de la presa como un bien público, pero no han cumplido con el pago de la indemnización y hubo atropellos y despojos que no les han sido restituidos.

Aseguró que ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni el Gobierno del Estado se comprometieron a pagarles 100 millones de pesos y para lo cual fueron citados los comuneros que forman el núcleo agrario en el municipio de Rosario. “Este proyecto de la Presa Santa María empezó mal desde un principio, iba rengo, entonces todos estos problemas los seguimos teniendo. El Gobierno de Malova (Mario López Valdez) no cumplió con las leyes que marcan en México. Hay una Ley Agraria en su capítulo I, Artículo 27 fracción séptima de donde se rigen los ordenamientos agrarios en el País. Y ahorita es lo que estamos luchando, que todavía nos deben 100 mil pesos”, reiteró. Y es que, denunció, los despojaron de tierras, animales, parcelas, casas y tradiciones y a una década todavía no les terminan de pagar a 300 comuneros de la Presa Santa María de Rosario.