Comunidad de la UAS acude a respaldar y a contener protestas contra Sheinbaum en Mazatlán

Como muros de contención llegaron integrantes de la UAS para detener cualquier manifestación en la visita de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Con pancartas y un contingente de más de 300 docentes y alumnos blindaron el evento de la Presidenta de la República en Mazatlán.

”Se ve se siente, la UAS está presente” y el movimiento de jubilados que siguen pidiendo respeto a los derechos políticos de los estudiantes, por la reposición de las elecciones de consejeros técnicos y universitarios, la democracia y contra la corrupción en la UAS y pidiendo fuera el Rector Madueña de la universidad, son solo algunos de los reclamos que se leen en las pancartas y compiten por hacerse presente en el marco de la cuarta visita de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en las instalaciones de la Tercera Región Militar con la mañanera.

Y afuera la porra y manifestantes tienen saturada la Avenida Juan Pablo II.

Alrededor de las 6:00 llegaron los universitarios con la instrucción de posicionarse en los puntos de entrada del recinto militar donde llegaron uno a uno los invitados especiales, funcionario del gabinete presidencial, del estado y municipio.

Entre los grupos de manifestantes que llegaron en busca de ser escuchados, fueron algunas familias que están acusando al ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al empresario Leovi Carranza de despojo de más de 500 hectáreas en la zona de Cerritos.

También llegaron los del Sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán para solicitarle a la Presidenta Municipal Estrella Palacios que les atienda, pues desde diciembre quieren pedirle la destitución de Alma Rentería del área de Recursos Humanos por estar afectando los derechos de los trabajadores

La Avenida Juan Pablo II frente a la invasión del infiernillo se encuentra saturada por los contingentes de la UAS que ganaron en volumen y porras a los jubilados en protesta.