“Este es un día muy importante a nivel mundial, estamos toda la comunidad venezolana en cualquier rincón del mundo pidiendo una oración por Venezuela por la libertad de nuestro País, por nuestro país, por nuestras familias. Queremos un cambio, se necesita un cambio”, expresó Yelitza Gómez, venezolana que radica en Mazatlán.

Con 26 años en el puerto pero con su familia en Venezuela, la preocupación por la situación que se vive en su País de origen no cede y su anhelo de una Venezuela libre tampoco.

“Tengo parte de mi familia en Venezuela, como todos los que estamos aquí, muchos han venido a raíz de la dictadura, porque es una dictadura lo que hay en Venezuela y todos estamos por el mismo motivo”, mencionó la venezolana.

“Queremos la libertad, queremos que caiga la dictadura, queremos un País soberano, queremos una Venezuela como la que teníamos antes de Hugo Chávez, tan sencillo como eso, él fue el destructor de nuestro país y Maduro y todos sus secuaces los queremos fuera ya y hoy es el gran día, hoy es el día en donde esto se acaba, donde ya esta gente sale el poder”, expresó.

Como parte de los más de 8 millones de venezolanos que se encuentran dispersados por el mundo, Yelitza dijo que comunidades como las que existen en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey e incluso en Culiacán, Sinaloa, se encontraban hermanados en este acto.

La última vez que ella puso su tierra fue hace 8 años, sin embargo la inseguridad y la falta de libertad de expresión la hicieron decidir ya no volver.

“Yo fui hace 8 años ya no quise volver la verdad porque tuve un intento de secuestro, mi esposo es mexicano, fue asaltado allá en Venezuela y a raíz de esa situación yo ya no quise volver, por temor, por miedo, por la inseguridad y porque no hay libertad de expresión. Porque si tú interpones una queja vas preso, si tú criticas al gobierno vas detenido, entonces no hay libertad de expresión”, contó.

Yelitza le envío un mensaje a todos los venezolanos y venezolanas que radican en Mazatlán:

“Hay que mantenernos unidos, firmes, con el mismo propósito, en la unión está la fuerza”, señaló.