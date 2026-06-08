$!Comunidades del norte de Mazatlán protestan contra proyecto de relleno sanitario

Habitantes de El Habal, El Potrero de Carrasco y otras comunidades de la región rechazaron el relleno sanitario y se manifestaron en la Plazuela República en Mazatlán.
La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez los recibió y les pidió tiempo para escoger otro terreno.
Desde muy temprano llegaron habitantes de los sitios aledaños a la sindicatura de El Habal para decirles no al proyecto del relleno sanitario, dado que está mañana votarían en la sesión del Cabildo de hoy para darle viabilidad a la reubicación del sitio.
Los vecinos advirtieron que pese a las explicaciones que les den, no la van a aceptar y por ello decidieron protestar públicamente este día, previo a la sesión de Cabildo de las 11:00 de este lunes.
El rechazo de los habitantes de diversas comunidades temen que con la llegada de este relleno sanitario en un predio de El Habal, como se ha anunciado, les provocará enfermedades y que sus tierras se contaminen.
En estos momentos se encuentran reunidos en el Cabildo, donde la presidenta municipal Estrella Palacios les explica el plan que tenían para hacer el relleno y lo que implicaría, además del contexto de que el basurón actual ya debe cerrarse porque ya fue rebasado y multado en el 2022.