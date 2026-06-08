$!Comunidades del norte de Mazatlán protestan contra proyecto de relleno sanitario

Habitantes de El Habal, El Potrero de Carrasco y otras comunidades de la región rechazaron el relleno sanitario y se manifestaron en la Plazuela República en Mazatlán.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez los recibió y les pidió tiempo para escoger otro terreno.

Desde muy temprano llegaron habitantes de los sitios aledaños a la sindicatura de El Habal para decirles no al proyecto del relleno sanitario, dado que está mañana votarían en la sesión del Cabildo de hoy para darle viabilidad a la reubicación del sitio.