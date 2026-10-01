Con 12 mujeres asesinadas en septiembre en Mazatlán, Alcaldesa anuncia coordinación para prevenir violencia

Mazatlán cerró septiembre con 12 asesinatos dolosos de mujeres, misma cifra que se registró en agosto, mientras la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que se revisaron 10 carpetas de investigación tipificadas como feminicidio y que se mantiene coordinación con el Gobierno de Sinaloa para impulsar acciones preventivas.

Los casos registrados en el puerto representan casi la mitad de los 26 asesinatos de mujeres contabilizados durante septiembre en el Estado, pues de ese total, siete ocurrieron en Escuinapa, seis en Culiacán y uno en Ahome.

En el acumulado del año, 113 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, siendo en Mazatlán, donde las cifras de agosto y septiembre suman 24 víctimas, en dos meses consecutivos con el mismo número de casos.

En lo que respecta al tema sobre las muertes de mujeres y las medidas para atender esta violencia, Palacios Domínguez señaló que el tema fue abordado durante la revisión de seguridad.

“Ahorita estuvimos revisando, son 10 carpetas de investigación por parte de feminicidios tipificados de esa manera”, comentó.

La Alcaldesa no precisó a qué periodo corresponden esas investigaciones, por lo que la cifra de carpetas mencionada no permite establecer una correspondencia directa con los 12 asesinatos dolosos de mujeres registrados en el municipio durante septiembre.

En este sentido, sobre las acciones de prevención, explicó que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava facilitó el contacto con la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa durante una visita al puerto, con el propósito de analizar los casos y coordinar la atención.

“Estamos ahorita en pláticas con nuestra gobernadora Graciela Domínguez, cuando vino aquí a Mazatlán, nos puso en contacto inmediatamente con la Secretaría de Mujeres del Estado de Sinaloa para analizar cada uno de estos temas y poder hacer acciones preventivas”, declaró.

Palacios Domínguez agregó que entre los objetivos de esta coordinación se encuentran la atención a las mujeres mazatlecas y la realización de campañas para evitar nuevos hechos de violencia.

Sin embargo, no detalló cuáles son las medidas que se implementarán, ni las fechas de inicio de las campañas o recursos que serán destinados a estas tareas.

“Estamos analizando, estamos trabajando y estamos tomando acciones para que esto vaya a la baja”, manifestó.

Asimismo, tampoco informó sobre avances o detenciones vinculadas con las carpetas de investigación mencionadas, por lo que la respuesta se concentró en el acercamiento con las autoridades estatales y en el trabajo preventivo.

Mazatlán fue el municipio con más asesinatos de mujeres durante septiembre en Sinaloa, con 12 de las 26 víctimas del mes, seguido de Escuinapa, con siete, por lo que entre ambos municipios del sur del estado se concentraron 19 de los 26 casos en todo el Estado.



Violencia

113 mujeres han sido asesinadas en el año en Sinaloa.

26 asesinatos de mujeres se registraron durante septiembre en el Estado.

12 casos ocurrieron en Mazatlán durante septiembre, la misma cifra que en agosto.

7 casos se registraron en Escuinapa durante septiembre.

6 casos ocurrieron en Culiacán durante septiembre.

1 caso se registró en Ahome durante septiembre.