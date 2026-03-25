$!Con actividades culturales y de conservación, el Museo del Jaguar celebrará su 14 aniversario en San Ignacio

El director de Turismo de San Ignacio, Carlos Román Ruíz, expresó la importancia de mantener vigente el Museo del Jaguar, por lo que se cuenta con una programación de actividades pensadas para todos los sectores de la población, desde niñas y niños, hasta investigadores y visitantes interesados en la naturaleza.

Consolidándose como un referente de la conservación del jaguar y la difusión de la biodiversidad en la Meseta de Cacáxtla, este espacio conmemora un aniversario más no solo con una celebración, sino también con un llamado a fortalecer la conciencia ambiental.

Con un programa integral de actividades que combinará la cultura, ciencia, educación ambiental y participación comunitaria, se estará celebrando el décimo cuarto aniversario del Museo del Jaguar, en las localidades de Cabazán, San Javier y El Carmen, en el municipio de San Ignacio los días 30 y 31 de marzo.

“Ya tenemos la celebración del Museo del Jaguar con su catorceavo aniversario, donde tenemos eventos muy bonitos, va a haber música, van a haber personas que nos van a leer algunas historias relacionadas al jaguar y la coronación de la Reina Infantil”, comentó.

“Tenemos muchas actividades planeadas para realizar en el poblado de El Carmen y también en Cabazán”, añadió.

La jornada del lunes 30 de marzo iniciará en Cabazán con un taller de papalotes a las 11:30 horas, una actividad dirigida principalmente al público infantil que busca fomentar la convivencia familiar en un entorno educativo.

Posteriormente, se llevará a cabo el registro de asistentes y la bienvenida formal por parte del equipo del museo y la Estación Biológica del Jaguar.

Uno de los momentos centrales del día será la coronación de la Reina del Museo del Jaguar, seguida de la presentación y narración del libro ‘Jaguarín Jaguarón’, lo que refuerza el componente cultural y literario del evento. Asimismo, se impartirá la charla “El Rey Jaguar en San Ignacio”, donde especialistas compartirán avances y conocimientos derivados de investigaciones recientes sobre esta especie emblemática en la región.

De manera simultánea, a partir de las 14:00 horas, se desarrollará una gran kermés comunitaria que ofrecerá una amplia variedad de alimentos tradicionales como gorditas, tostadas, tamales y champurrado, pan casero, cocadas, mango deshidratado, capirotada, helados y aguas frescas, siendo una actividad que busca fortalecer el tejido social y promover la economía local.

Por la tarde, las actividades se trasladarán a la Estación Biológica del Jaguar, en la comunidad de El Carmen, donde se llevará a cabo un campamento enfocado en la paz y la conservación.

El programa incluye recepción de participantes, dinámicas de integración, actividades recreativas como búsqueda del tesoro, así como una charla titulada “El universo en las manchas del jaguar”, complementada con observación astronómica mediante telescopio.

El martes 31 de marzo, las actividades continuarán desde temprana hora con senderismo y observación de aves, permitiendo a los asistentes tener un contacto directo con el entorno natural, donde además, se ofrecerá un desayuno comunitario como parte de la experiencia de campamento.

Durante la jornada también se desarrollarán talleres especializados, como el monitoreo de mamíferos, así como charlas científicas sobre biodiversidad, incluyendo temas como los ajolotes de Sinaloa y la importancia de los ecosistemas marinos, lo que amplía el enfoque educativo del evento más allá del jaguar.

Otra de las actividades relevantes será la creación de un mural colectivo “Por la Paz”, que busca dejar un mensaje permanente de conciencia social y ambiental en la comunidad.

Por la tarde se llevará a cabo la inauguración oficial del XIV aniversario del museo, con la presencia de autoridades invitadas, seguida de un concierto enfocado en la niñez, la paz y la conservación del jaguar, integrando así el componente artístico a la celebración.

El programa concluirá con actividades de convivencia como fogata, cena y cierre general, en un ambiente que promueve la integración comunitaria y el respeto por la naturaleza.

Con acceso gratuito y una agenda diversa, el aniversario del Museo del Jaguar reafirma su papel como un espacio que articula esfuerzos de educación, cultura y conservación, impulsando una visión de futuro en la que la protección de la biodiversidad se convierte en una responsabilidad compartida.