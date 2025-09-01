$!Con acto oficial en la primaria Ramón López Velarde inicia el ciclo escolar 2025-2026 en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a aprovechar cada día para aprender, imaginar y construir un mejor futuro, se puso en marcha de manera oficial con un acto protocolario el arranque del ciclo escolar 2025-206 en Mazatlán, el cual tuvo lugar en la Escuela Primaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Genaro Estrada.

Esta ceremonia fue encabezada por el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de la Zona Sur de Sinaloa, José Juan Rendón Gómez, quien estuvo acompañado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director de la escuela sede, Salvador Medina Casiano.

En su mensaje de bienvenida para este nuevo ciclo escolar, Rendón Gómez señaló la importancia de la labor de los docentes como pilares de la enseñanza, quienes han convertido aulas en espacios de confianza, creatividad y formación de valores.

“Este ciclo escolar es una oportunidad para crecer, aprender y soñar en grande. Aprovechen cada día, mantengan viva la curiosidad, hagan preguntas y confíen en sus capacidades, ustedes son el presente de Sinaloa y quienes darán forma a su futuro”, comentó Rendón Gómez.