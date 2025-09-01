$!Con acto oficial en la primaria Ramón López Velarde inicia el ciclo escolar 2025-2026 en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a aprovechar cada día para aprender, imaginar y construir un mejor futuro, se puso en marcha de manera oficial con un acto protocolario el arranque del ciclo escolar 2025-206 en Mazatlán, el cual tuvo lugar en la Escuela Primaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Genaro Estrada.
Esta ceremonia fue encabezada por el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de la Zona Sur de Sinaloa, José Juan Rendón Gómez, quien estuvo acompañado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director de la escuela sede, Salvador Medina Casiano.
En su mensaje de bienvenida para este nuevo ciclo escolar, Rendón Gómez señaló la importancia de la labor de los docentes como pilares de la enseñanza, quienes han convertido aulas en espacios de confianza, creatividad y formación de valores.
“Este ciclo escolar es una oportunidad para crecer, aprender y soñar en grande. Aprovechen cada día, mantengan viva la curiosidad, hagan preguntas y confíen en sus capacidades, ustedes son el presente de Sinaloa y quienes darán forma a su futuro”, comentó Rendón Gómez.
Asimismo, Rendón Gómez, quien estuvo en representación de la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia, quienes impulsan la preparación académica de sus hijos.
Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, compartió un mensaje de motivación para los estudiantes, recordando que la educación es la mejor herramienta para construir un futuro con más oportunidades y bienestar.
“Siempre que comienza un ciclo escolar, sentimos ilusión, entusiasmo y un compromiso, el de seguir aprendiendo, crear como personas, crecer juntas y juntos y dar lo mejor de nosotros mismos”, comentó Palacios Domínguez.
“Sé que este día lo esperaban con muchas ganas, volver a ver a sus compañeros, conocer a sus maestros y estrenar sus libros de texto”, añadió.
Durante este protocolo de inicio de clases, la Alcaldesa hizo entrega de diversos apoyos a esta institución, como lo fueron una bandera nueva con su asta y portabanderas, equipo deportivo, así como aspectos de infraestructura como la pintura de una cancha deportiva y la inauguración de la barda perimetral.
Finalmente, el evento concluyó con la entrega de reconocimientos al esfuerzo académico de los jóvenes Megan Sofía Ortega Angulo, Jared Asbel Gómez Hernández y Dilan Emmanuel González Vega, quienes recibieron diplomas por su sobresaliente desempeño escolar.