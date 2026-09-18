$!Con ‘agenda privada’, Alcaldesa de Mazatlán se reúne ahora con dirigentes de la Alianza de Camiones

MAZATLÁN._ De manera "privada" y sin avisar en su agenda pública, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Dominguez, conoció el área operativa de las unidades y las oficinas de C4 de la alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos, ubicadas en las inmediaciones del Cerro Colorado. A través de un comunicado, Palacios Domínguez informó su encuentro con integrantes de la Alianza, con quienes refrendó el compromiso de mantener una coordinación permanente en materia de prevención y atención oportuna. Durante su visita, recorrió las oficinas e instalaciones de la Alianza, atendiendo la invitación de su dirigente, José Santos García Valdez, y de los permisionarios.





Posteriormente, conoció el área operativa de las unidades y las oficinas de C4 ubicadas en las inmediaciones del Cerro Colorado, donde constató las herramientas tecnológicas utilizadas para fortalecer la seguridad en el servicio. Palacios Domínguez destacó que la Alianza cuenta con más de 400 unidades y que alrededor del 50 por ciento dispone de cámaras de videovigilancia y botón de pánico, herramientas que contribuyen a prevenir riesgos y permiten una respuesta más oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad de usuarios y operadores.



