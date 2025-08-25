$!Con agua estancada y basura flotando se encuentra actualmente la glorieta ‘La Perla del Pacífico’

Luego de las últimas lluvias intensas que han caído sobre Mazatlán, la glorieta “La Perla del Pacífico”, ubicada entre Avenida del Mar, Camarón Sábalo y Rafael Buelna, se encuentra actualmente con agua estancada, que con el paso de los días ha generado grandes cantidades de lama y suciedad en su interior. Además, en el monumento se pueden ver desperdicios de basura flotando en dichas aguas, entre los que destacan latas de cerveza, bolsas de plástico, envolturas de frituras, vasos de unicel, cartones aplastados y demás residuos que genera un mal aspecto al cruce vial.





En un recorrido realizado por Noroeste esta mañana, se pudo verificar que el agua estancada ya tiene días en la glorieta; mientras que su suciedad ha comenzado a atraer mosquitos y otros insectos al lugar, los cuales pueden provocar alguna enfermedad entre las personas que rondan la zona. Cabe señalar que la glorieta se ubica en medio de la zona turística, un lugar que el Gobierno de Mazatlán siempre busca mantener aseado. Sin embargo, este tipo de contaminación ha sido denunciada a través de redes sociales por la ciudadanía porteña, en busca de que se protejan este tipo de monumentos.



