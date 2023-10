MAZATLÁN._ No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y este domingo llegó el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico Temporada 2023-2024, donde se rinde homenaje a Banda MS, que celebra 20 años de trayectoria artística.

El Estadio Teodoro Mariscal, se preparó para dar inicio a una temporada tan esperada por las familias mazatlecas.

Miles de aficionados llegaron desde temprano para vivir el inicio de esta fiesta beisbolera, que se ha vuelto parte de las tradiciones de Mazatlán.