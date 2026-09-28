$!Con arribo anticipado de crucero Mazatlán cierra septiembre con más de 27 mil pasajeros

El crucero Navigator of the Seas adelantó para este lunes 28 de septiembre su llegada a Mazatlán debido al huracán Polo, luego de que su arribo estaba programado originalmente para el martes 29, con lo que el puerto cerró la actividad naviera del mes.

La embarcación, procedente de Los Ángeles, California, atracó con 3 mil 550 pasajeros y mil 261 tripulantes a bordo, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Durante su estancia, los visitantes recorrieron distintos puntos turísticos de la ciudad, entre ellos la explanada Sánchez Taboada, la plazuela Machado, la plazuela República, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el mercado José María Pino Suárez.

Los recorridos también incluyeron diferentes tramos del malecón de Mazatlán, Olas Altas, el Paseo Claussen y el Paseo Centenario, como parte de las actividades realizadas por los cruceristas durante su escala en el puerto.