$!Con arribo anticipado de crucero Mazatlán cierra septiembre con más de 27 mil pasajeros

El crucero Navigator of the Seas adelantó para este lunes 28 de septiembre su llegada a Mazatlán debido al huracán Polo, luego de que su arribo estaba programado originalmente para el martes 29, con lo que el puerto cerró la actividad naviera del mes.
La embarcación, procedente de Los Ángeles, California, atracó con 3 mil 550 pasajeros y mil 261 tripulantes a bordo, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Durante su estancia, los visitantes recorrieron distintos puntos turísticos de la ciudad, entre ellos la explanada Sánchez Taboada, la plazuela Machado, la plazuela República, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el mercado José María Pino Suárez.
Los recorridos también incluyeron diferentes tramos del malecón de Mazatlán, Olas Altas, el Paseo Claussen y el Paseo Centenario, como parte de las actividades realizadas por los cruceristas durante su escala en el puerto.
Con este arribo, Mazatlán concluyó septiembre con la recepción de ocho cruceros y más de 27 mil pasajeros, quienes generaron una derrama económica superior a los 44 millones de pesos, según las cifras difundidas por la dependencia estatal.
En el acumulado de enero a septiembre de 2026, el destino sumó 97 embarcaciones turísticas con 359 mil 120 cruceristas y una derrama económica superior a los 574 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la llegada continua de estas embarcaciones refleja la confianza de las navieras internacionales en Mazatlán.
Asimismo, informó que el turismo de cruceros contribuye a la economía local mediante la demanda de servicios y las compras que realizan los visitantes, con beneficios para prestadores de servicios turísticos, comerciantes, transportistas y artesanos del puerto.