$!Con ausencia de cinco regidores; rinde protesta Fabiola Osuna como Síndica Procuradora suplente del Ayuntamiento de Mazatlán

Con la ausencia de cinco regidores que desairaron la sesión extraordinaria de Cabildo, este sábado 27 de junio Fabiola Osuna Patrón rindió protesta como Síndica Procuradora suplente del Ayuntamiento de Mazatlán, en sustitución de Minerva Osuna Zavala quien el pasado jueves por la tarde asumió el cargo de Presidenta Municipal provisional tras la licencia solicitada por la Alcaldesa Estrella Palacios.

En la sesión estuvieron presentes solo siete regidores, mientras que otros cinco solicitaron licencia para ausentarse del acto.

De acuerdo a lo informado en la sesión, los regidores que no asistieron fueron Martín Ochoa López, Fabiola Torres Torres y Yesser Yael Martínez Otero, de Morena.

Tampoco asistieron Wendy Liliana Barajas Cortés, Regidora del PAN y presidenta estatal de ese partido; y My-Lai Quintero Beltrán, de Movimiento Ciudadano.

Las ausencias de los cinco regidores se tornó en medio de registros políticos.

La toma de protesta se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada la mañana de este sábado 27 de junio en Palacio Municipal, donde la nueva funcionaria asumió formalmente sus responsabilidades ante algunos integrantes del cuerpo de regidores.

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, además de invitados especiales, al término del acto felicitaron a Osuna Patrón y le desearon éxito en la nueva encomienda.