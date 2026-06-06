Con buena expectativa, espera Gran Acuario Mazatlán la próxima temporada vacacional

Con nuevos atractivos, promociones y una estrategia de difusión que ayude a fortalecer la llegada de visitantes, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se declara listo para recibir la próxima temporada vacacional de verano, en la que espera incrementar su afluencia en al menos un 10 por ciento respecto al año anterior.

Así lo indicó Rafael Lizárraga Favela, director ejecutivo del recinto, quien destacó que existe una expectativa positiva ante el trabajo de proyección que se ha realizado en coordinación con diversos sectores, que buscan posicionar a Mazatlán como uno de los principales destinos turísticos del país.

“Nosotros tenemos una expectativa positiva; se ha hecho el trabajo, se ha hecho la promoción, se han hecho las caravanas, se están haciendo unas promociones especiales en salas de cine, se están haciendo promociones en algunos medios, con algunos vuelos, con promoción de Mazatlán en algunas aerolíneas, entre otras”, dijo Lizárraga Favela.

Comentó que estas acciones permiten impulsar una temporada favorable para el Acuario en los siguientes meses, donde vaticinan recibir tanto a turistas nacionales y extranjeros como a visitantes locales; esto como resultado de las labores de todo el equipo.

“Creemos que se está haciendo el trabajo adecuado para tener un buen resultado y bueno, hablo por el Acuario exclusivamente, pero ojalá nosotros aspiremos a una mejoría, un 10 por ciento con respecto al año anterior, como acuario, porque nosotros consideramos tanto a visitantes locales como a los turistas que vienen”.

Como parte de los preparativos para el verano, Lizárraga Favela adelantó que el Gran Acuario incorporará nuevas experiencias para enriquecer la visita de quienes acudan durante el periodo vacacional; por lo que pide a la gente estar muy al pendiente de próximos anuncios y promociones especiales.

“Entre las novedades destacan el Auditorio 360, el Santuario Tucán, el regreso de los pingüinos y una nueva zona de flamingos, que se suman a las áreas ya existentes como el espacio de capibaras, las exhibiciones de aves, el teatro educativo de lobos marinos y las demostraciones de buceo”.

Las declaraciones de Lizárraga Favela fueron realizadas este sábado durante la jornada masiva de limpieza de playas en la zona costera de Mazatlán, donde participaron instituciones educativas, empresarios y representantes del sector hotelero, en el marco del Día Mundial de los Océanos.