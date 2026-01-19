$!Con buenas expectativas, esperan Ecotaxis Verdes la temporada del Carnaval de Mazatlán

A casi tres semanas de que inicie la temporada del Carnaval de Mazatlán, en el Sindicato de Ecotaxis Verdes tienen buenas expectativas para que la demanda de trabajo aumente, ya que serán días donde la gente acuda en masa a grandes eventos artísticos como conciertos y desfiles.

Además, la buena ocupación y reservaciones que ha manifestado hasta ahora el sector hotelero, les hacen augurar que será un Carnaval con mayor afluencia que el año pasado y con una organización pulcra; así lo mencionó el Secretario General del Sindicato de Ecotaxis Verdes, Ramón Guevara Figueroa.

“La verdad esperamos muy buena temporada, tenemos muy buenas expectativas ya que algunos hoteleros nos han comentado que tienen hasta el 80 por ciento de reservación en sus hoteles, así que eso nos genera confianza y muy grandes expectativas, esperando que sea un Carnaval limpio, blanco y que haya trabajo para todos, tanto el sector hotelero, restaurantero y de transporte”, declaró.

De igual modo, el dirigente resaltó que el pasado mes de diciembre tuvieron un incremento de trabajo gracias a la buena cantidad de visitantes que llegaron al puerto para la época invernal.