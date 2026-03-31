$!Con campaña estratégica se refuerza promoción de Mazatlán en el AICM

Como parte de una estrategia para atraer turismo a Mazatlán de cara a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo de Sinaloa fortaleció su presencia en la Ciudad de México a través de una campaña de promoción instalada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer la titular de la Sectur en la entidad, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que es a través de pantallas y espacios publicitarios distribuidos en distintos puntos de la terminal aérea que se proyectan imágenes y videos que destacan los principales atractivos del destino.

Sosa Osuna señaló que esta estrategia es el resultado de un convenio de colaboración firmado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México para promocionar a Mazatlán a nivel nacional e internacional.

“Ya tenemos presencia en el Aeropuerto de la Ciudad de México con espectaculares en diferentes puntos, donde esta estrategia es resultado de un convenio que realizamos con el fideicomiso de promoción turística de la Ciudad de México”, comentó.

“Lo más importante es que esta promoción no nos está costando un solo peso y estamos logrando un posicionamiento muy importante en la Ciudad de México sin generar gasto”, agregó.

La funcionaria destacó que este acuerdo representa un ahorro significativo para el estado, ya que se estima que una campaña de este tipo representaría un costo aproximado de 2 millones de pesos mensuales, en condiciones regulares.

Asimismo, destacó que esta campaña cobra especial relevancia en el contexto de la celebración del Mundial 2026, en el cual la Ciudad de México será una de las sedes, lo que permitirá impactar a un mayor número de potenciales visitantes.