Con carreras de Piloto Naval, Maquinista Naval y Mecatrónico Naval, invita Escuela Náutica de Mazatlán a formar parte de sus filas

Con una nueva oferta educativa que ahora integra la carrera de Ingeniería Mecatrónica Naval, la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo” lanza la invitación a todos los jóvenes que sientan vocación por el mar, a unirse a sus filas durante el próximo ciclo escolar 2026-2027.

El Capitán de Altura Jorge Enrique Pérez Arias, subdirector de Formación de la institución, indicó que la convocatoria ya está en línea a través de la Secretaría de Marina, con fecha límite para el 12 de junio, en el que advierte será un curso con nueva actividades, convenios y oportunidades para los interesados.

“Ya está abierta una convocatoria que cierra el 12 de junio. Queremos invitar a todos los jóvenes que sientan vocación por el mar y lo que es la Marina Mercante. Hasta el 12 de junio tenemos plazo en la plataforma de la Universidad Marítima y Portuaria de México; ahí vienen todos los requisitos a cumplir para los interesados”, explicó Pérez Arias.

“Tenemos muchos planes, muchas buenas intenciones para los jóvenes. Se habla de proyectos muy buenos, se están estableciendo convenios con compañías, armadoras, dueñas de barcos para ofrecerles oportunidad una vez que ellos egresen, después de someterse a un entrenamiento de cuatro años aquí en la escuela”.

Resaltó la incorporación de la carrera en Mecatrónica como una oportunidad importante de abrirse paso el mercado laboral, ya que además de las tradicionales Piloto Naval y Maquinista Naval, se tiene planeado lanzar pronto un nuevo proyecto que motive a los jóvenes a ingresar al mundo mercante.

Pérez Arias también recordó que la Escuela Náutica de Mazatlán se mantiene trabajando para abrir más campos laborales a favor de sus estudiantes, especialmente en el plano internacional, donde actualmente muchos de los egresados están destacando por sus conocimientos y esfuerzo.

”Los muchachos egresados de aquí han estado haciendo un gran papel alrededor del mundo. Hay muchos muchachos que ahora están en el Medio Oriente, igual pese a los conflictos que hay por allá; también en Brasil y en muchos lugares en que se están desenvolviendo de una manera muy profesional”.

”Tenemos una muchacha alumna que se va a graduar ahora el 12 de junio, que fue a Corea a un intercambio mundial y fue la ganadora, fue la de máximas calificaciones, orgullosamente alumna de nosotros; entonces sí hay oportunidades, sí hay campo laboral para los muchachos. Tratamos de mentalizarlos desde aquí con el entrenamiento, la disciplina básica y la disciplina aplicada en la dosis correcta”.

Mencionó que su matrícula buscará conformar proyectos de 40 pilotos navales, 40 maquinistas navales y 40 para mecatrónica, haciendo principal énfasis en motivar a las mujeres para que se integren a la escuela y puedan aprender sobre su disciplina, valores y enseñanza durante los cuatro años de adiestramiento.

Actualmente la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán cuenta con matrícula de 301 alumnos entre las cuatro generaciones en curso; mientras que pronto estarán egresando 80 estudiantes de la clase 2022-2026, en una ceremonia a celebrarse el 12 de junio.