Con casi 10 mil turistas, llegan dos cruceros a Mazatlán

En la víspera de la celebración de la Navidad, Mazatlán recibió a los cruceros Norwegian Jade y Carnival Panorama, que juntos traen casi 10 mil cruceristas.

La temporada de cruceros atrajo al puerto de Mazatlán este 24 de diciembre del 2025 a 9 mil 990 pasajeros y tripulantes.

La actividad de los servicios turísticos se puso en marcha desde muy temprano en la terminal marítima de cruceros con los diversos prestadores de servicios turísticos para recibir a los dos navegantes internacionales.

Tras el tradicional pitido anunciando su arribo por el canal de navegación, el Norwegian Jade fue el primero en atracar alrededor de las 7:45 Horas.

De acuerdo al itinerario que sigue por la riviera mexicana, el crucero viene de visitar Puerto Vallarta para continuar al destino sudcaliforniano de Cabo San Lucas.

El buque trae a bordo 2 mil 669 pasajeros y mil 9 tripulantes que esperan bajen en su gran mayoría.

Mientras que el Carnival Panorama fue el segundo en atracar a las 9:00 horas en el recinto portuario local.

Arribó también procedente de Puerto Vallarta con 4 mil 860 pasajeros y mil 422 tripulantes a bordo y continuará con su recorrido marítimo a la ciudad de La Paz.

En la ciudad se empezó a observar los grupos de cruceristas guiados por personal de las diferentes empresas turísticas, tanto a pie, como a bordo de vans, turibuses, pulmonías, taxis o en los camiones verdes que cruzan desde la terminal marítima, por el Centro de la ciudad, el Malecón y llegan a la Zona Dorada.

Además de los prestadores de servicios que atienden a los cruceristas, los negocios como restaurantes, de artesanías y de comercio en general madrugaron para abrir, apostándole doblemente para que hoy sea un buen día de ventas y consumo local porque se celebra la tradicional Noche Buena y por la llegada de turismo nacional e internacional.