$!Con casi 4 mil pasajeros, Mazatlán recibe al Navigator of the Seas

Este lunes Mazatlán recibió el crucero turístico Navigator of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, que llega con casi 4 mil pasajeros a bordo.
Mazatlán es un puerto programado en su travesía por el Pacífico Mexicano al igual que Puerto Vallarta, Jalisco y Los Cabos, Baja California Sur.
Este lunes el Navigator Of The Seas arribó proveniente de Los Cabos con un itinerario para salir de la ciudad a las 16:00 horas rumbo a Puerto Vallarta.
De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, esta semana solo llegarán dos embarcaciones, el Navigator Of The Seas y Carnival Panorama, de los seis que solo llegarán en mayo.
El crucero trajo a bordo 3 mil 705 pasajeros y mil 205 tripulantes, que según estimaciones de la Secretaría de Turismo estatal, un 70 por ciento bajan a la ciudad a recorrerla.
Los excursionistas suelen visitar sitios emblemáticos como el Centro Histórico, el Mercado Pino Suárez, la Plazuela Machado, el Faro, Playas de Olas Altas, el Malecón y la Zona Dorada.
De acuerdo a datos de ASIPONA, Mazatlán recibirá solo a dos cruceros la última semana de mayo con casi 7 mil cruceristas a bordo.
En este año, a la fecha, el puerto ha recibido a 67 embarcaciones con más de 240 mil cruceristas que han dejado una derrama económica superior a los 380 millones de pesos.