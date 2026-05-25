$!Con casi 4 mil pasajeros, Mazatlán recibe al Navigator of the Seas

Este lunes Mazatlán recibió el crucero turístico Navigator of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, que llega con casi 4 mil pasajeros a bordo. Mazatlán es un puerto programado en su travesía por el Pacífico Mexicano al igual que Puerto Vallarta, Jalisco y Los Cabos, Baja California Sur.





Este lunes el Navigator Of The Seas arribó proveniente de Los Cabos con un itinerario para salir de la ciudad a las 16:00 horas rumbo a Puerto Vallarta. De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, esta semana solo llegarán dos embarcaciones, el Navigator Of The Seas y Carnival Panorama, de los seis que solo llegarán en mayo.





El crucero trajo a bordo 3 mil 705 pasajeros y mil 205 tripulantes, que según estimaciones de la Secretaría de Turismo estatal, un 70 por ciento bajan a la ciudad a recorrerla. Los excursionistas suelen visitar sitios emblemáticos como el Centro Histórico, el Mercado Pino Suárez, la Plazuela Machado, el Faro, Playas de Olas Altas, el Malecón y la Zona Dorada.



