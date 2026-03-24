Con cerveza artesanal y gastronomía llegará a Mazatlán el Beer Live Fest 2026

En la búsqueda por diversificar la oferta turística y fortalecer la identidad gastronómica local, el puerto se prepara para celebrar la primera edición del Beer Live Fest 2026, encuentro que busca promocionar la cerveza artesanal y el talento regional, el cual se desarrollará el próximo 25 de abril en el Beach Club Tres Islas.

Así lo informó Soraya Lora Ledón, principal organizadora de este evento, quien destacó que esta propuesta busca combinar el entretenimiento, con la convivencia y la cultura gastronómica local, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de cervezas artesanales tanto de Sinaloa como del resto del País.

Lora Ledón señaló que esta primera edición representa un esfuerzo por acercar a la población a una visión más amplia de la cerveza artesanal, al entenderla no solo como una bebida, sino más bien como una expresión cultural y productiva.

“Esta es la primera edición del Beer Live Fest, por lo que invitamos a la gente a que se acerquen para que conozcan mucho más desde la parte de la cultura de la cerveza artesanal en este evento familiar, en el que habrá música, gastronomía, así como cervezas artesanales tanto locales como nacionales”, comentó.

“Creo que va a haber una muy buena propuesta en este evento que estará muy bien cuidado, tanto en cuestión de seguridad como de actividades para los más pequeños”, agregó.

La organizadora comentó que para esta edición se tiene contemplada la participación de cerveceros artesanales de Sinaloa, así como de Baja California, Sonora y Nayarit.

Asimismo, se estará ofreciendo gastronomía local, catas especializadas, música en vivo, concursos, dinámicas recreativas, activaciones de marca y espacios de convivencia diseñados para públicos diversos.

Siendo uno de los elementos distintivos del festival su enfoque familiar, se tiene contemplado habilitar una zona infantil de juegos, dinámicas y actividades pensadas para niñas y niños, lo que refuerza la intención de construir un evento incluyente que trascienda al consumo y promueva la convivencia.

Lora Ledón destacó que Sinaloa, a pesar de su tradición cervecera, enfrenta un reto de fortalecer el desarrollo de proyectos artesanales, por lo que este tipo de iniciativas busca generar interés y abrir nuevas oportunidades para productores locales.

“¿Cómo puede ser que seamos un puerto cervecero y tengamos muy pocas cervecerías artesanales? creo que falta un poco más la parte de estos procesos, valoraremos más la cerveza artesanal y viéramos que no nada más está la cerveza comercial”, declaró.

“La intención del festival es mover a Mazatlán, mover la economía, mover la gastronomía, pero también que conozcan su producto en otros estados”, añadió.

En lo que respecta a los accesos, el festival estará manejando dos modalidades, el boleto general que tendrá un costo de 400 pesos, con promoción de preventa de 350 pesos, mientras que el Acceso VIP tendrá un costo de 600 pesos y en preventa 550 pesos.

La venta anticipada con precios preferenciales se mantendrá vigente hasta el 1 de abril, por lo que los organizadores hicieron una llamada a aprovechar esta etapa inicial.

De tal forma que con esta primera edición, el Beer Live Fest buscará sentar las bases de un encuentro anual que promueve el fortalecimiento de la economía local, así como impulsar a los productores independientes y proyectar a Mazatlán como un destino capaz de innovar en su oferta cultural y gastronómica.