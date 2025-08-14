$!Con cierre de vialidades, inician trabajos parciales del nuevo paso superior vial en salida norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Los trabajos previos a la construcción del paso superior vehícular en la salida norte de Mazatlán, entre la carretera Internacional México 15 y la avenida Óscar Pérez Escobosa, fueron puestos en marcha la noche de este jueves.

Durante esta etapa inicial del proyecto, se llevará a cabo una intervención vial concentrada en la restricción de los dos carriles adyacentes al camellón central de la carretera Internacional México 15, en un tramo que comprende entre la avenida Óscar Pérez Escobosa hasta la Central de Abastos y el Club Deportivo Muralla.

A pesar de que los trabajos de construcción se pondrán en marcha de manera oficial el 19 de agosto, Tránsito Municipal adelantó las labores preventivas en temas de vialidad, colocando una serie de señalamientos para advertir a los conductores de las próximas obras.

Asimismo, con la finalidad de evitar congestionamientos y posibles accidentes, se llevó a cabo un recorrido de supervisión en la zona por parte del Gobierno municipal y elementos de la Policía de Tránsito, trazando rutas alternas para los conductores.