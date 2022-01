Con consulta, otra vez, se decidiría el destino del Carnaval de Mazatlán, dice ‘El Químico’

La ciudadanía, los empresarios y los comerciantes deben decidir si se realiza o no el Carnaval Mazatlán 2022, y esto podría hacerse mediante una consulta, afirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El morenista sostuvo se tienen que analizar todas las variables con los directores del Ayuntamiento de Mazatlán, para posteriormente llevarle la propuesta para su realización, cancelación o posposición al Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Todavía no lo decidimos, pero es muy probable consultar otra vez, para el tema del Carnaval, pero consultar al pueblo y consultar a empresarios y comerciantes, quiero tener el sentir de la sociedad, no lo estoy asegurando”, explicó.

“Hoy voy a tener una reunión con varios directores, vamos a analizar, vamos a ver todos los escenarios para la decisión del Carnaval que sería la próxima semana, o lo posponemos, o lo cancelamos o lo hacemos”, añadió.

“Ya que tengamos la propuesta con bases y con argumentos, vamos a consultarlo con el Gobernador, que es nuestro líder político, le vamos a decir ‘así están las condiciones’”.

Benítez Torres dijo que si el semáforo epidemiológico está en rojo, en automático se cancelaría el Carnaval, pero de no ser así, quiere dejar en manos de la gente la celebración del mismo.

“Que decidan los empresarios, comerciantes y ciudadanos, ellos son los que tienen que decidir, ni medios de comunicación, ni Gobierno, esa es mi propuesta”, subrayó.

En diciembre de 2020 el Gobierno de Mazatlán, encabezado por Benítez Torres, realizó una consulta ciudadana en la que mayoritariamente los ciudadanos se opusieron a la realización de la fiesta en 2021, por lo que no se llevó a cabo por lo contagios de la pandemia.

Si la curva de contagios no baja, no habrá Carnaval: Rocha

Si los contagios de Covid-19 no descienden en el puerto, no habrá Carnaval en las fechas programadas, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Se va a monitorear, hay un monitoreo aquí en el área de salud y la curva todavía no baja, si la curva no cede la probabilidad de Carnaval es escasa, porque necesita que se registren realmente ya un aliciente a la baja, si no, no sería el Carnaval, quiero decirles que eso es un asunto que lo consultamos y lo vamos a consultar con los munícipes”, declaró en su conferencia semanera de este lunes.

Rocha Moya anunció que se reunió con el equipo de especialistas del área de salud que ve los indicadores de la pandemia en la entidad y señaló que hay confianza en el registro que están haciendo, por lo que para esta semana, ahora sí, se podría esperar una decisión final sobre ese evento masivo.

“Yo creo que es esta semana, porque no pueden hacer esperar a quienes hacen contratos para el Carnaval, porque son cosas de negocios, pero tratándose de un evento tan internacional, tiene más o menos similitudes, pero es más pequeño el caso del maratón (de Culiacán), no son eventos locales, es diferente, el problema es cuando vienen de fuera, además de que las propias pruebas están escaceadas, hay pocas pruebas para poder exigir que se las hagan”, abundó.